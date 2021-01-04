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دوليه

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كوتينيو يغيب 3 أشهر


أعلن نادي برشلونة الاسباني أول من امس أن لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو خضع لجراحة ناجحة في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى، وأن مدة الغياب تُقدر بثلاثة أشهر. وكان النجم البرازيلي أصيب خلال مُواجهة ايبار الأخيرة بالدوري الاسباني الثلاثاء الماضي
وكان صانع الألعاب البرازيلي البالغ من العمر 28 عاما شارك في مباراة ايبار وبرشلونة التي انتهت بالتعادل (1-1) في الدقيقة 66 بدلا من البوسني ميراليم بيانيتش الا أنه أصيب في الوقت المحتسب بدلا من ضائع، ولم يتمكن من استكمال المباراة فخرج تاركا فريقه يكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد أن استنفذ التغييرات الخمسة.


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