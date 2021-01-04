ريال تفوَّق على سلتا فيغو

دوليه

حقق ريال مدريد الفوز عند مواجهة ضيفه سلتا فيغو 2-0 أول من أمس في الجولة 17 من الدوري الاسباني.

وسجل كل من لوكاس فاسكيز (6) وماركو أسينسيو (53) هدفي الفريق الملكي.

وصعد ريال مدريد الى صدارة الدوري الاسباني مؤقتا بـ36 نقطة من 11 فوزا و3 تعادلات و3 هزائم في المقابل يأتي سلتا فيغو في المركز الثامن بـ23 نقطة.

وغاب عن ريال مدريد قائده وقطب دفاعه سيرخيو راموس بداعي المرض فحل بدلا منه ناتشو ليلعب الى جانب قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران.

وشهدت المباراة مواجهة بين ياغو أسباس مهاجم سلتا فيغو صاحب 9 أهداف وكريم بنزيمة الذي يملك ثمانية أهداف.

ودخل سلتا فيغو المباراة وهو لم يخسر في آخر ست مباريات في الدوري المحلي حقق خلالها الفوز في خمس وتعادل في واحدة. وكاد أسباس يفتتح التسجيل عندما انسل بين مدافعين لريال مدريد وحاول اسقاط الكرة من فوق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لكن ناتشو أنقذ الموقف مشتتا الكرة (5). ودفع سلتا ثمن اهدار تلك الفرصة لأن ريال شن هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى ماركو أسينسيو على الجهة اليسرى فرفعها داخل المنطقة ليتابعها لوكاس فاسكيز المتربص عند القائم الثاني برأسه داخل الشباك من مسافة قريبة (6).

ودانت السيطرة للفريق الملكي بواسطة ثلاثي خط الوسط كاسيميرو-كروس-مودريتش وتحركات الجناح أسينسيو. وكاد ريال مدريد يضيف الهدف الثاني لكن تسديدة داني كارفاخال على الطاير مرت الى جانب القائم قبل نهاية المباراة بدقيقتين. وأصيب أسباس اثر تدخل من ناتشو ولم يتمكن من اكمال المباراة.

ونجح ريال مدريد في اضافة الهدف الثاني عندما قطع مودريتش الكرة في وسط الملعب ومرر كرة أمامية باتجاه فاسكيز الذي رد الجميل الى أسينسيو بتمريره كرة متقنة باتجاهه ليتابعها الأخير بيسراه في سقف الشباك (53).

وكاد بنزيمة يسجل الهدف الثالث عندما تلقى كرة أمامية بينية رائعة من كروس فسددها بيسراه مرت الى جانب القائم الأيسر (70).

وأوقف فياريال نزيف النقاط بفوزه على ضيفه ليفانتي 2-1، فيما فشل اشبيليه في الدخول الى المراكز الاربعة الاوائل بتعادله 1-1 مع مضيفه ريال بيتيس.

وبكر فياريال بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة عبر فرناندو نينيو بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة، قبل أن يطمئن جيرار مورينو جماهير صاحب الضيافة بتسجيله الهدف الثاني (54).

وقلص سيرخيو ليون الفارق في الدقيقة 73 بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من الصربي نيمانيا رادويا، فاشتعلت المنافسة في الدقائق المتبقية مع ضغط هائل للضيوف دون ان ينجحوا في ادراك التعادل. وانفرد فياريال بالمركز الرابع مؤقتا بعدما رفع رصيده الى 29 نقطة.

في المقابل، مني ليفانتي بخسارته السادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 18 نقطة وتراجع الى المركز الثاني عشر.

وانتهى الدربي الكبير (ال غران دربي) بين اشبيلية وريال بيتيس بتعادلهما 1-1 على ملعب بينيتو فيامارين.

وتقدم اشبيلية بطل الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الفائت، بهدف سجله جناحه سوسو (48)، لكن سيرخيو كاناليس ادرك التعادل لبيتيس (53 من ركلة جزاء).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء اخرى لصالح بيتيس انبرى لها هذه المرة الفرنسي الدولي نبيل فقير لكنه سددها ضعيفة ونجح حارس اشبيلية المغربي ياسين بونو في التصدي لها (75).

وتختتم المرحلة اليوم بلقاء فالنسيا مع قادش.

