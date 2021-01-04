توتنهام استعاد نغمة الانتصارات

دوليه

سجل المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين هدفه المئة في صفوف توتنهام في مختلف المسابقات ليقوده الى فوز صريح على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة، هو الاول له في خمس مباريات، أول من أمس في المرحلة السابعة عشرة من بطولة انكلترا، فيما واصل ارسنال صحوته محققا انتصاره الثالث تواليا على حساب مضيفه وست بروميتش بنتيجة كاسحة 4-0.

وكان قائد توتنهام هاري كين افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 29، واضاف سون الثاني بعد تمريرة حاسمة من الأول (43)، فيما سجل المدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد الثالث بضربة رأسية (50).

ورفع سون رصيده من الاهداف الى 12 في الدوري هذا الموسم، فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح المتصدر، وكين الى 10 اهداف هذا الموسم والى 169 هدفا في مختلف المسابقات مع فريقه منذ بدايته معه في سبتمبر 2015. وهو الفوز الأول لتوتنهام بعد تعادلين وخسارتين وتحديدا منذ تغلبه على جاره اللندني ارسنال 2-0 في السادس من ديسمبر الماضي، والثامن هذا الموسم. ورفع توتنهام رصيده الى 29 نقطة وانتزع المركز الثالث مؤقتا، مع مباراة مؤجلة ضد فولهام كانت مقررة الاربعاء الماضي وذلك بسبب حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الاخير والتي ارتفعت صباح السبت وأدت الى تأجيل مباراته ضد مضيفه بيرنلي التي كانت مقررة أمس. في المقابل، توقفت صحوة ليدز يونايتد عند فوزين متتاليين، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحصل سبيرز على ركلة جزاء اثر عرقلة الهولندي ستيفن بيرغفين داخل المنطقة من أليوسكي، فانبرى لها الاختصاصي كين بيمناه في منتصف المرمى مفتتحا التسجيل (29).

وهو الفريق الـ30 الذي ينجح كين في هز شباكه في الدوري الممتاز في انجاز للاعب انكليزي.

وعزز سون تقدم توتنهام بهدف ثان عندما استغل تمريرة من كاين داخل المنطقة تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس (43). قبل أن يسجل ألدرفيريلد هدف الاطمئنان بضربة رأسية (50). وخسر النادي اللندني جهود مدافعه الايرلندي مات دوهيرتي لطرده بالانذار الثاني (90+2).

وواصل ارسنال صحوته محققا انتصاره الثالث تواليا على حساب مضيفه وست بروميتش بنتيجة كاسحة 4-0 وسط تساقط الثلوج. وسجل الاسكتلندي كيران تييرني (23) والشاب بوكايو ساكا (28) والفرنسي ألكسندر لاكازيت (61 و64) اهداف الضيوف ليرفع النادي اللندني رصيده الى 23 نقطة في المركز الحادي عشر. وبعد أن عانى فريق المدرب الاسباني ميكيل ارتيتا من أسوأ بداية منذ موسم 1974-1975، رفع أداءه في الآونة الأخيرة وكسر سلسلة من سبع مباريات من دون فوز في الدوري على حساب تشلسي في المرحلة 15 قبل ان يسقط مضيفه برايتون في السابقة. وقال ارتيتا «أنا سعيد جدا لأننا تمكنا من تحقيق الهدف الذي وضعناه لأن جدول الترتيب يبدو مختلفا كليا الآن».

وتابع «الطاقة التي نملكها الآن باتت أفضل والانتصارات تجلب الثقة. يمكنكم أن تروا ذلك بالطريقة التي لعبنا بها الليلة».وفي مكان آخر، تعادل ولفرهامبتون 3-3 مع مضيفه برايتون في مباراة مثيرة فيما فاز كريستال بالاس على شيفيلد يونايتد الجريح والمتذيل بهدفين نظيفين.

وتختتم المرحلة اليوم بلقاء ساوثمبتون مع ليفربول.

