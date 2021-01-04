لايبزيغ هزم شتوتغارت بصعوبة

دوليه

ارتقى لايبزيغ مؤقتا الى صدارة الدوري الألماني على حساب بايرن ميونيخ بفوزه الصعب على مضيفه شتوتغارت بهدف نظيف في المرحلة الرابعة عشرة أول من أمس، فيما فرط باير ليفركوزن بوصافة مؤقتة بسقوطه امام اينتراخت فرانكفورت 1-2. وعاد الدوري الى المنافسات بعد توقف دام قرابة الأسبوعين في أقصر استراحة شتوية في تاريخ الدوري بسبب الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد ورفع لايبزيغ رصيده الى 31 نقطة ، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند28 نقطة في المركز الثالث. وسجل الاسباني داني اولمو هدف اللقاء الوحيد (67) علما أن الحارس السويسري غريغور كوبيل تصدى لركلة جزاء للسويدي ايميل فورسبيرغ (22). وقال اولمو «لقد كان امرا رائعا لي وللفريق ان نبدأ العام بانتصار». فيما اعتبر المدافع المجري ويلي اوربان انه شعور جيد أن تكون في الصدارة. الشوط الاول كان جيدا، الثاني كان أفضل، كنا الفريق المهيمن بشكل واضح». وعاد لايبزيغ الى سكة الانتصارات بعدما سقط في المرحلة السابقة في فخ التعادل السلبي امام كولن. وخاض الفريق الشرقي مباراته رقم 150 في البوندسليغا بعدما شارك في موسم 2016-2017 للمرة الاولى في دوري الأضواء علما انه تأسس عام 2009. وحقق انتصاره رقم 81 وهو أفضل سجل في هذا العدد من المباريات لأي فريق في الدوري. وفي وقت سابق، فرط باير ليفركوزن بفرصة الارتقاء الى الصدارة مؤقتا والوصافة لاحقا بسقوطه امام مضيفه أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-2. وافتتح نديم أميري التسجيل للضيوف (10) الا ان أصحاب الأرض ردوا عبر الالماني اللبناني الأصل أمين يونس (22) وهدف عكسي لادموند تابسوبا من بوركينا فاسو (54). وارتقى اونيون برلين الى المركز الرابع مؤقتا بفوزه بهدفين نظيفين على مضيفه فيردر بريمن ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الرابعة تواليا. وعاد بوروسيا مونشنغلادباخ الى سكة الانتصارات من بوابة مضيفه أرمينيا بيليفيلد بهدف نظيف للسويسري بريل ايمبولو. وفي أبرز النتائج، أسقط أوغسبورغ مضيفه كولن بهدف نظيف حمل توقيع البرازيلي اياغو (77). فيما واصل فرايبورغ نتائجه الممتازة وحقق فوزه الرابع تواليا على حساب مضيفه هوفنهايم بنتيجة 3-1. وفي مباراة أخرى، لم يتمكن المدرب الجديد لشالكه السويسري كريستيان غروس من قيادته الى فوز أول في الدوري منذ قرابة العام، لا بل مني بخسارة ثقيلة بثلاثة اهداف دون رد امام المضيف هرتا برلين.