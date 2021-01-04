بوكيتينو مدرباً لسان جرمان

دوليه

أعلن باريس سان جرمان الفرنسي أول من أمس، وكما كان متوقعا، تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بدلا من المدرب الالماني توماس توخل المقال من منصبه رسميا مطلع الاسبوع. وكتب حامل لقب الدوري ووصيف دوري ابطال اوروبا على موقعه الرسمي «وقع المدرب الارجنتيني عقدا حتى 30 يونيو 2022 زائد سنة كخيار اضافي». وبوكيتينو الحر منذ اقالته من تدريب توتنهام الانكليزي في نوفمبر 2019، أشرف أمس على التمارين الأولى لفريق العاصمة، بعد توقف دام نحو اسبوعين بسبب العطلة الشتوية. وقال قلب الدفاع السابق البالغ 48 عاما في بيان النادي «أنا سعيد جدا ويشرفني ان اصبح المدرب الجديد لباريس سان جرمان». وتابع بوكيتينو الذي حمل الوان سان جرمان بين عامي 2001 و2003 «كما تعلمون، يحتل هذا النادي موقعا مميزا في قلبي. احتفظ بذكريات رائعة، خصوصا الاجواء الفريدة لبارك دي برانس (ملعب النادي). أعود اليوم الى ناد يملك طموحات كبيرة وتواضعا واتوق للعمل مع لاعبين من الاكثر موهبة في العالم». واضاف «يملك هذا الفريق قدرات رائعة وساقدم كل شيء مع جهازي الفني لتحسين نتائج سان جرمان في كل المسابقات. كما سنقوم بكل شيء، لمنح فريقنا هوية اللعب القتالي والهجومي التي احبها دوما الجمهور الباريسي». ويخوض اولى مبارياته في الدوري في 6 الحالي على ارض سانت اتيان في المرحلة 18. ولم يرفع بوكيتينو الذي اشرف على توتنهام بين 2014 و2019 أي لقب كمدرب، لكنه قاد توتنهام ألى وصافة الدوري الانكليزي 2017 ووصافة دوري ابطال اوروبا 2019. ويحمل معه سمعة المدرب المتفاني بعمله والمتطلب كثيرا من ناحية اللياقة البدنية للاعبيه. وكان قد وصل الى باريس الجمعة مع مساعديه خيسوس بيريس وميغل داغوستينو.