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دوليه

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إصابة خطيرة لعبدلاوي في عينيه


اصيب مهاجم غلطة سراي التركي، النرويجي الدولي عمر عبدلاوي، بجروح خطيرة في وجهه وعينيه بسبب مفرقعات نارية خلال احتفالات نهاية السنة بحسب ما أعلن طبيبه وناديه أول من أمس. وقال الطبيب وداد كايا من مستشفى ليف حيث يخضع اللاعب للعلاج «وصل عبدلاوي الى المستشفى هو مصاب في عينيه. قمنا بالاستعانة بطبيب تجميل ومجموعة من أطباء العيون». ولم يفقد العبدلاوي النظر، لكن احدى عينيه تعرضت لأذى أكبر من الأخرى» مشيرا الى أنه «في حالة أفضل اليوم» لكن من المبكر الحكم على العواقب على المدى البعيد. كما رفض تحديد موعد لعودة اللاعب الى الملاعب.


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