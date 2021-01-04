سون سعيد بالـ 100 هدف

دوليه

أبدى الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين سعادته بتسجيله الهدف رقم 100 مع فريقه توتنهام الانكليزي أول من أمس في اللقاء أمام ليدز الذي انتهى لصالح فريقه 3-0 ضمن الدوري الانكليزي. وعلق سون على انجازه قائلا «انه انجاز رائع وكبير، لا أملك الكلمات المناسبة للحديث عنه، لكن الفضل يعود الى زملائي والجمهور وأنا فخور وسعيد ببدء السنة الجديدة بتسجيل الهدف المئة مع فريقي». وأضاف «كنا مطالبين بتحقيق الفوز وفوز كبير أيضا وذلك لم يكن سهلا. كانت الامور صعبة في الاونة الاخيرة وتنفسنا الصعداء ببدء السنة بهذا الفوز الكبير وهذا مهم جدا خصوصا واننا لم نكن سعداء بسبب اهدارنا نقاطا ثمينة في المراحل الماضية، ربما في بعض المباريات لم نقتل النتيجة ودفعنا الثمن غاليا لكن ذلك كان درسا بالنسبة لنا وتعلمنا منه واظهرنا ذلك بشكل واضح اليوم».