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دوليه

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التعاون حرم الأهلي من الصدارة


سجل التعاون ثلاثة أهداف في آخر ربع ساعة من الشوط الأول ليقضي على آمال الأهلي في التقدم لصدارة دوري المحترفين السعودي بتغلبه 3-0 على مضيفه اول من امس. ودخل الأهلي المباراة وهو يملك فرصة انتزاع الصدارة من الهلال حامل اللقب والذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع الشباب يوم الخميس. لكن التعاون صعق منافسه بثلاثية عبد الله ساني وعبد الله الجوعي ولياندري تاوامبا. وتوقف رصيد الأهلي عند 22 نقطة من 11 مباراة في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن الهلال.ورفع فريق المدرب باتريس كارتيرون رصيده الى 17 نقطة وقفز الى المركز السادس.


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