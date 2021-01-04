الزمالك واصل انتصاراته على حساب إنبي

دوليه

حقق الزمالك فوزا جديدا في الدوري المصري الممتاز وذلك على حساب مضيفه انبي بنتيجة 2-1 على ملعب بتروسبورت بالقاهرة اول من امس في ختام الجولة الخامسة للمسابقة.

تقدم الزمالك بهدف المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 5 من ضربة جزاء وأضاف يوسف ابراهيم أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 44 ، فيما سجل الفريق البترولي هدفه الوحيد عن طريق رامي صبري في الدقيقة 68.

ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو الى 10 نقاط في المركز الثالث خلف الأهلي الوصيف بفارق الأهداف وله مباراة مؤجلة مع الأحمر وتجمد رصيد انبي بقيادة مدربه حلمي طولان عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر بعد مباراة حافلة بالندية حتى اللحظات الأخيرة. الزمالك بدأ اللقاء بقوة ونجح أشرف بن شرقي في الحصول على ركلة جزاء بعد 5 دقائق سجل منها اللاعب نفسه الهدف الأول للفريق.

وحاول الزمالك زيادة الأهداف وهاجم بقوة وانفرد أحمد أبو الفتوح ولكن الحارس أنقذ الموقف وسط ارتباك واضح للاعبي انبي بعد الهدف المبكر.

وظهرت ملامح خطورة انبي بعد 20 دقيقة بانطلاقة ايبوكا وتسديدة قوية ارتطمت بالدفاع وشن الفريق البترولي عدة هجمات خطيرة من الناحية اليمنى للزمالك التي شغلها للمرة الأولى التونسي حمزة المثلوثي في ظل غياب حازم امام لوفاة والدته يوم المباراة.

وأرسل زيزو كرة عرضية متقنة حولها عمر السعيد برأسه من الوضع طائرا بجانب القائم مهدرا فرصة سهلة جدا للتسجيل. وسجل يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 44 من كرة عرضية أرسلها زيزو وحولها برأسه في المرمى.

وحاول انبي مع بداية الشوط الثاني ادراك التعادل وسط تراجع الزمالك لنصف ملعبه حتى نجح رامي صبري في تسجيل هدف انبي من ضربة رأس في الدقيقة 68 ردها القائم لكن الكرة اتجهت مرة أخرى نحو الشباك.

ومرت الدقائق بدفاع قوي من الزمالك ومحاولات غير ناجحة من انبي لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين لهدف.

من جانبه عاد الاتحاد السكندري لنغمة الفوز مجددا بعد التغلب على طلائع الجيش بنتيجة 2-1. ورفع الاتحاد رصيده الى 7 نقاط في المركز السابع وله مباراة مؤجلة ضد انبي وتجمد رصيد الطلائع عند نقطة واحدة بالمركز الثامن عشر والأخير. وقدم طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش استقالته عقب الخسارة من الاتحاد السكندري واستمرار تراجع الفريق في جدول الدوري حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

