تعافي كهربا وثلاثي الزمالك من «كورونا»

دوليه

تعافى محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي المصري من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وأوضح كهربا عبر حسابه الرسمي على «انستغرام» ان نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها جاءت سلبية. وغاب كهربا عن لقاء الأهلي الأخير أمام وادي دجلة بسبب معاناته من الاصابة بالفيروس للمرة الثانية بعد تعرضه للاصابة في وقت سابق. ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر المقرر لها غدا الثلاثاء في اياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وكان الأحمر فاز ذهابا خارج الديار بهدف نظيف سجله أليو ديانج.

من جانب آخر، أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الزمالك تعافي ثلاثي الفريق من فيروس كورونا. وأضح في بيان أن المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها اللاعب محمود علاء والثنائي الشاب حسام أشرف وأسامة فيصل جاءت سلبية.

وأشار رئيس الجهاز الطبي الى أن اللاعبين الثلاثة سينتظمون في التدريبات القادمة بشكل طبيعي عقب الاطمئنان عليهم.

الى ذلك قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك ان فريقه حقق فوزا مهما على حساب انبي، منتقدا أرضية الملعب.

وتابع «أجدد انتقادي لأرضيات الملاعب في مصر حيث لا يليق أن تكون الملاعب بهذه الحالة وأرجو مساعدتنا في تطوير هذا الجانب لاظهار كرة قدم أفضل وأتمنى أن تتطور الملاعب بالصورة المطلوبة».

