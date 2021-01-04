البدري: سنضم وجوهاً شابة للمنتخب

دوليه

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر انه قد يضم لاعبين أو ثلاثة من الوجوه الجديدة في معسكر الفراعنة القادم استعدادا لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم 2022. وأوضح أنه يرى أن بداية الموسم الحالي أفضل من السابق مطالبًا بالتقليل من ضغط المباريات حرصا على عدم اصابة اللاعبين. وتابع «ستكون هناك وجوه جديدة في المنتخب خلال الفترة المقبلة وبداية الموسم الحالي أفضل من الماضي لكن أتمنى أن يكون هناك تقنين في عدد المباريات منعا لهبوط مستوى اللاعبين في ظل تلاحم الموسمين». وأكمل «نتابع عدد من اللاعبين في الفترة الحالية لكني لا أريد أن أذكر أسماء». واختتم «أتواصل مع محمد صلاح بشكل دائم وكذلك تواصلت مع أحمد حسن كوكا الذي بدأ تدريباته في الأيام الماضية بعد شفائه من الالتهابات التي حدثت له نتيجة اصابته بفيروس كورونا».ومن المنتظر أن يلعب الفراعنة مع كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة في شهر مارس المقبل.