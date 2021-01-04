تفوق الفيلكاوي والحربي والبغلي والزايد في «رماية عبدالله المبارك»

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أسدل الستار مساء الأول من أمس على منافسات بطولة الراحل الشيخ عبدالله المبارك للرماية التي نظمها نادي الرماية بتتويج الفائزين في مسابقاتها التي استمرت ثلاثة أيام وشملت اقامة منافسات في رمايات المسدس والبندقية والقوس والسهم.

وأسفرت نتائج مسابقات البطولة عن فوز الرامي عثمان الفيلكاوي من رماة النادي بمسابقة المسدس ضغط الهواء لفئة الرجال فيما توج زميله عبدالله الحربي بلقب مسابقة البندقية ضغط هواء لنفس الفئة. وأحرز رامي النادي عبدالله طه لقب مسابقة القوس والسهم لفئة الأولمبي، كما فاز زميله بالنادي عبدالله مال الله بنفس المسابقة في فئة المركب. وفي منافسات السيدات أحرزت رامية النادي حذامة البغلي المركز الأول في مسابقة المسدس ضغط الهواء فيما نجحت الرامية حصة الزايد في الفوز بلقب مسابقة البندقية ضغط هواء.

وأشاد الشيخ مبارك العبدالله في تصريح للصحفيين عقب رعايته ختام البطولة ممثلا عن أسرة راعي البطولة بالجهود التي يقوم بها مجلس ادارة النادي لتطوير اللعبة في البلاد ما أثمر احرازهم العديد من الانجازات الكبيرة على كافة المستويات، مهنئا الرماة والراميات الفائزين في البطولة. وقال الشيخ مبارك العبدالله ان هذه البطولة تميزت بمشاركة محلية كبيرة من رماة النادي والحرس الوطني وشهدت التركيز على منافسات رماية أسلحة ضغط الهواء والقوس والسهم ما يسهم بظهور مواهب مميزة بهذه الرمايات، مؤكدا الحرص على دعم هذه البطولة في الاعوام المقبلة.من جانبه قال رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي في تصريح مماثل للصحفيين ان هذه البطولة تميزت بتحقيق الرماة الفائزين لنتائج جيدة ما يجعلهم قادرين على تحقيق نتائج كبيرة في البطولات المقبلة، مشيدا بجهود جميع لجان النادي المشرفة على البطولة.

وثمن العتيبي الرعاية الكريمة والمستمرة لأسرة راعي البطولة ما جعلها واحدة من أهم بطولات النادي، مؤكدا حرص النادي على اقامة بطولاته المقررة وفق الاجراءات الصحية لضمان صحة الرماة والعاملين من جهة وابقاء جاهزية الرماة استعدادا للبطولات الخارجية القادمة من جهة أخرى.

