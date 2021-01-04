الفهد: واثقون من النجاح في 2021

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أكد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد أهمية العمل الجماعي والقدرة على التكيف والحفاظ على المرونة والاستعداد واعادة تنشيط الحركة الأولمبية في آسيا وتنظيم جداول الأحداث كما كانت قبل جائحة كوفيد 19 العالمية.

وقال الفهد في رسالته لعام 2021: «في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كنا نتطلع جميعا الى عام ألعاب أولمبية مثيرة – طوكيو 2020.. منذ ذلك الحين، لم يتغير شيء، لكن تغير كل شيء.. في بداية عام 2021، نتطلع مرة أخرى الى عام أولمبي، حيث من المقرر الآن أن تقام ألعاب طوكيو الأولميبة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس، والألعاب البارالمبية من 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر».

وتابع:” لكن الوضع تغير كثيرا الآن عما كان عليه في هذا الوقت من العام الماضي، حيث يواصل العالم محاربة جائحة كورونا ومحاولة العودة الى شكل من أشكال الحياة الطبيعية في جميع جوانب الحياة. وهذا يشمل الرياضة، من أعلى مستوى في الألعاب الأولمبية الى الرياضات الشعبية في كل حديقة وقرية ومدينة حول العالم». وأضاف: «أظهرت الحركة الرياضية مرونتها طوال عام 2020 المضطرب، وأنا متأكد من أنها الآن جاهزة وراغبة وقادرة على دفع العالم الى الأمام مرة أخرى في 2021. ولكي يتحقق ذلك، يجب علينا أن نظهر باستمرار عملنا الجماعي وتفانينا وتصميمنا على النجاح والعودة أقوى».

ومضى قائلا: «سيستغرق ذلك وقتا – أشهرا وليس أسابيع – وستظل الألعاب الآولمبية في طوكيو الهدف الرئيسي في الأفق بالنسبة للحركة الأولمبية العالمية. سيكون لدينا الألعاب الخاصة بنا أيضا في آسيا والتي يشرف عليها المجلس الأولمبي الآسيوي، وسنواصل المراقبة والتعاون مع زملائنا لخلق البيئة الأكثر أمانا لرياضيينا واداريينا ولجاننا الأولمبية الوطنية». وقال أيضا:”سنحاول أيضا أعادة تنشيط الحركة الأولمبية في آسيا وتنظيم جدول أحداث كما كان في أوقات ما قبل كوفيد – 19 ، مع التنسيق المستمر مع شركائنا والحفاظ على المرونة والاستعداد للتأقلم مع الظروف المتغيرة. لذلك، فان رسالتي الرئيسية لعام 2021 هي التأكيد على أهمية العمل الجماعي والقدرة على التأقلم. يجب أن نتبنى عقلية وطموح البطل الأولمبي – وأن لا نستسلم أبدا وأن نبقى حازمين بامكانية تحقيق النصر، حتى في أصعب الظروف. ولهذا أنا واثق من أننا سننجح في عام 2021 وأننا سنستمتع معا بعام أولمبي جديد».

