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القادسية والعربي يواجهان خيطان وبرقان في «اليد»

زيد خلف
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الإثنين 04 يناير 2021

يسعى القادسية الى العودة لسكة الانتصارات عندما يلتقي خيطان في 05:30 مساء ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد مواجهة أخرى تجمع العربي مع برقان في 07:15، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.
وذاق القادسية صاحب 11 نقطة طعم الهزيمة في الجولة الماضية من البطولة عندما سقط أمام الكويت المتصدر بصعوبة 21-22، وهو يسعى اليوم الى تحقيق الانتصار على خصمه خيطان متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة، والمحافظة على أمله في المنافسة على اللقب.
وفي اللقاء الثاني يدخل العربي المباراة برصيد 8 نقاط في المركز الثالث مناصفة مع كاظمة صاحب الرصيد ذاته، فيما يملك برقان 6 نقاط في المركز السادس الى جانب السالمية الذي يمتلك الرصيد ذاته من النقاط.


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