الأصفر والأخضر في «قمة مبكرة»

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تتجه الأنظار في 07:30 مساء اليوم إلى ستاد نادي الكويت الذي يحتضن دربي الكبيرين القادسية والعربي ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ولي العهد والذي يشهد اليوم أيضاً مباراة التضامن مع الجهراء في 04:10 على ستاد عبدالله الخليفة.

ويأتي اللقاء وسط رغبة شديدة من الطرفين لإحراز لقب المسابقة التي يحمل القادسية الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها بـ 9 ألقاب مقابل 7 للعربي، فيما حقق الكويت حامل اللقب في النسختين الأخيرتين اللقب في 8 مناسبات، مقابل اثنين للسالمية، ومرة واحدة لكاظمة.

وبينما تجاوز الأصفر الصليبخات بخماسية نظيفة دون عناء في الدور التمهيدي، عانى الأخضر كثيراً لتخطي عقبة الشباب بهدف دون رد سجله الليبي السنوسي الهادي من ركلة جزاء.

وتعتبر مواجهة الليلة تكرار للمباراة التي جمعت الفريقين في الدور التمهيدي للنسخة الماضية من البطولة عندما فاز العربي بركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، كما فاز الأخضر على الأصفر في دوري التصنيف بنتيجة 3-2.

وتواجه الفريقان 19 مرة في تاريخ المسابقة فاز القادسية في 10 منها مقابل 8 للعربي بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، لكن الجميع يدرك جيداً أن مباريات الكبيرين لا تخضع للمقاييس وقد تنتهى بنتيجة غير متوقعة كما حدث في أكثر من مباراة سابقة.

ولا شك أن القادسية يبدو الطرف الأفضل في الوقت الحالي والأكثر جهوزية حيث تصدر دوري التصنيف بفارق الأهداف عن النصر، بالإضافة إلى القائمة التي يمتلكها المدرب الإسباني بابلو فرانكو بوجود النجم بدر المطوع وأحمد الظفيري وعيد الرشيدي وسيف الحشان وسلطان العنزي ورضا هاني والمحترفين الألباني برنس تراشي والبرازيلي لوكاس غاوتشيو والأردني عدي الصيفي والنيجيري دينيس سيسوجو. لكن تظل المشكلة التي يعاني منها الأصفر في الخطوط الخلفية حيث استقبلت شباك الفريق 14 هدفاً في 14 مباراة.

في المقابل، لا يمر العربي بظروف مثالية بعد المستوى المتذبذب الذي ظهر به في دوري التصنيف حيث أنهى المسابقة في المركز السادس، بالإضافة إلى تغيير الجهاز الفني أكثر من مرة قبل الاستقرار على الكرواتي انتي ميشا الذي قاد الفريق أمام الشباب.

ويعتمد الأخضر بشكل كبير على السنوسي الهادي إلى جانب الشاب بندر السلامة وسليمان العوضي والغيني سيكو كيتا والغاني عيسى يعقوبو.

ويقود المباراة الحكم سعد الفضلي ويعاونه أحمد صادق وسعود الشمالي مع علي محمود حكماً رابعاً، بينما يشرف على غرفة «فار» الحكمان عمار أشكناني وعلي كرم.

وفي المباراة الثانية، يطمح الجهراء والتضامن إلى حجز مكان في الدور نصف النهائي وذلك بعد أن نجحا في إقصاء كاظمة والسالمية على التوالي في الدور التمهيدي.

ورغم أن الفريقين فشلا في الصعود مع العشرة الكبار إلى دوري الدرجة الممتازة، إلا أن الجهراء تغلب على كاظمة بركلات الترجيح 9-8 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. أما التضامن ففجر مفاجأة كبيرة لإنه هزم السالمية بهدف دون رد سجله فيصل عجب بعد أيام قليلة من الخسارة الكبيرة التي تعرض لها على يده بنتيجة 9-1.

وتبدو الكفتان متساويتين بين الفريقين قياساً على المستوى الذي ظهر به الفريقان في دوري التصنيف أو في الدور التمهيدي، لكنهما يملكان الدافع من أجل الاستمرار بالمسابقة وذلك بعد الفشل في الصعود إلى الممتاز. ويقود المباراة الحكم يوسف نصار ويساعده عبدالهادي العنزي وعبدالعزيز العيدان، مع محمد عدنان حكماً رابعاً، بينما يشرف على غرفة «فار» الحكمان هاشم والرفاعي وعلي جراغ.

