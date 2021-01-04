معرفي: «دوري 2017 قدساوي.. طال الزمن أو قصر»

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ذكر عضو مجلس إدارة نادي القادسية والمتحدث الرسمي باسم النادي محمد رضا معرفي أن قضية «النقاط الثلاث» في موسم 2016 – 2017 تحظى باهتمام بالغ لدى مجلس الإدارة، مضيفا ان القادسية خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بهذا الشأن وكان الرد بأن هناك انتهاكاً للوائح الاتحاد الدولي، وتابع ان النادي طالب اتحاد الكرة بتطبيق قرار لجنة الاستئناف، مردفاً بقوله «إن طال الزمن أو قصر دوري 2017 قدساوي بالقانون».

جاء حديث معرفي خلال مؤتمر صحافي عقده النادي في صالة فجحان المطيري اول من امس للاعلان عن تعاقد القادسية مع شركة errea الإيطالية وذلك لتوريد الأطقم الخاصة لفرق الألعاب الجماعية بحضور عَدي التمار الرئيس التنفيذي لشركة ستورز آند براندز .

وخلال المؤتمر عرض القميص الجديد الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بلونيه الأصفر والأسود.

واعتبر معرفي أن «القادسية يدفع ضريبة هذه المرحلة السيئة والتي ستنتهي»، مؤكدا ان القادسية بعيد عن التدخلات السياسية بالرياضة وهو لم يطلب من النائب مهند الساير بأن يقدم سؤالا برلمانيا عن عدم تطبيق قرار المحكمة بمسألة النقاط الثلاث، منوها بأنه اجتهاد من النائب «القدساوي» في الوقت الذي يبحث فيه النادي عن حقه بالطرق القانونية.

واشار معرفي إلى أن علاقة القادسية مع اتحاد الكرة يعرفها الجميع ،ومنوها بان النادي لم يبت في قراره بشأن حضور الجمعية العمومية المقرر لها في فبراير المقبل، وقال: «القرار سيكون بيد مجلس الإدارة».

وكشف معرفي عن أن القادسية كان في طريقه لاستعادة كأس التفوق لموسم 2019-2020، بعد تقدمه في عدد النقاط، «لكن تم الغاء بطولات في المراحل السنية»، وهو ما اعتبره تلاعباً، لكنه شدد على ان القادسية سيعود الى مكانته الحقيقية. وبين معرفي ان القادسية أصدر تطبيق «ابلكيشن» سيتم من خلاله عرض أخبار النادي وتذاكر المباريات، فضلا عن نقل مباشر للمباريات في جميع الألعاب بالإضافة إلى إمكانية شراء منتجات النادي من خلاله.

