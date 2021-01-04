«سلة كاظمة» يلتقي القادسية في ختام الدور الأول

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تختتم اليوم منافسات المجموعة الثانية من الدور الأول لدوري كرة السلة باقامة المباراة المؤجلة بين القادسية مع كاظمة في 06:30 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

وكانت لجنة المسابقات أجلت مباراتي كاظمة الأخيرتين أمام اليرموك والقادسية بسبب إصابة عدد من اللاعبين والجهاز الاداري بفيروس كورونا المستجد حيث خاض البرتقالي اللقاء الأول أمام اليرموك أول من امس وتمكن من تحقيق انتصار سهل 95-66.

ورفع كاظمة رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن القادسية الثاني حيث ستحدد مباراة اليوم أول وثاني المجموعة. وكان الفريقان ضمنا تأهلهما الى جانب برقان والقرين الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مباريات وبطريقة المقص.

وتكمن أهمية مباراة اليوم انها ستحدد هوية بطل المجموعة الذي سيواجه رابع المجموعة الاولى (العربي)، فيما سيلتقي الثاني مع الثالث (الشباب)، في حين سيلعب اول المجموعة الاولى (الكويت) مع رابع الثانية (القرين)، وثاني الاولى (الجهراء) مع ثالث الثانية (برقان).

ويسعى القادسية اليوم إلى اعادة اعتباره أمام نظيره البرتقالي الذي هزمه في القسم الأول 84 – 74 وهو يعتمد على لاعبيه عبدالرحمن السهو، فهاد السبيعي، عبدالله الصراف، عبدالله توفيق ومحسن مرتضى.

في المقابل يأمل كاظمة في مواصلة انتصاراته وتأكيد أحقيته في صدارة المجموعة من خلال الفوز في اللقاء، ويعول مدربه الصربي ايفان يرميتش على لاعبيه أحمد البلوشي، يوسف بورحمه، عبدالله ابراهيم ومحمد الوراد.

وكان البرتقالي تغلب على اليرموك أول من أمس دون صعوبة إذ انهى الربع الاول متقدما 22-15، وواصل تقدمه في الثاني 50-29، والثالث 71-42 قبل أن ينهي اللقاء لصالحه 95-66.

