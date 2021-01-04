أولوية الاقتصاد على السياسة..

الاخيرة

وفقاً لمؤشر مجلة ميد للتعافي الاقتصادي من جائحة «كورونا» والاغلاق الاقتصادي، الذي نشرته قبل أيام، فان فرص التعافي لاقتصادنا الوطني تعتبر ضئيلة أو ربما معدومة، وهذا امر لا ينبغي أن يمر مرور الكرام فمؤشر ميد، وكذلك المجلة، لهما وضع معتبر في الأوساط الاقتصادية، وينبغي معرفة الأسباب والعوامل التي أدت إلى تصنيف اقتصادنا الوطني بهذا الوضع، فهو وضع خطير ينعكس بشدة على سمعة اقتصادنا، وينبغي ان يشد انتباه مجلس الأمة والحكومة من السياسة إلى الاقتصاد.

ليس من المبالغة أو التنظير حين أقول ان اقتصادنا الوطني أولوية الأولويات في هذه المرحلة الصعبة، وإذا شغلتنا السياسة ولعبة المحاور والصراع، فسنكون جميعاً في خطر، فتداعي الاقتصاد أكثر ضرراً من تداعي السياسة.

وحين أقول اقتصادنا فأنا اعني حياة المواطن الكويتي ومستوى معيشته وحمايته من التضخم المفتعل، وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي، ومعالجة أوضاع المشروعات الصغيرة، وتنفيذ المشروعات التنموية الحيوية، وتنمية مواردنا البشرية، وتطوير البنية التحتية ومرافق الخدمات، وتحسين بيئة الاستثمار، ومعالجة العجز بالموازنة، وإصلاح المالية العامة، وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل. ألا تكفي كل تلك لتقفز باقتصادنا الوطني على رأس الأولويات، وتأخذ موقعها المتقدم لدى كل من المجلس والحكومة فينشغلا بها ولا ينشغلا ببعضهما البعض ويتركونا ويتركوا أولوياتنا.

لا شك ان هناك قضايا وطنية سياسية أخرى تتطلب البحث والمعالجة، غير ان بحثها ومعالجتها يتطلب التروي والحكمة حتى لا يأخذنا الاختلاف في الرأي إلى وضع لا نستطيع فيه التقدم في معالجة أوضاع اقتصادنا الوطني. وفي تقديري، ان القضايا الاقتصادية التي ذكرتها أعلاه تشكل أرضية يلتقي عليها المواطن والحكومة ومجلس الأمة للانطلاق إلى مستقبل أفضل، ولابد للمجلس والحكومة من الحرص على تعاون بناء وايجابي لانتشال اقتصادنا الوطني من أوضاعه الحالية، والله الموفق.

