لو قاطعونا لـ... أفنونا!

الاخيرة

تراجع اتحاد الجمعيات التعاونية عن قراره الظالم، وغير المنصف بمقاطعة المنتجات الفرنسية، قرار صائب، وإن كان يطرح سؤالاً عمن سيدفع ثمن الأضرار التي تمت؟ وما ذنب المزارع ومربي الأبقار، والمصنع الفرنسي الذي قد يكون مسلماً فيما قام به رسام الكاريكاتير، الذي أوصل له، -وبغباء شديد- متشددونا ومتطرفونا أن طريق المال والشهرة يمر عبر الإساءة للمقدسات الإسلامية، فلو أساء لمقدسات غير المسلمين لما كسب شيئاً.

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إن هؤلاء المتشددين المدفوعين من قبل دول وأحزاب يدينون لها بالولاء على حساب ولائهم لأوطانهم، لا يهتمون قط بمصلحة الإسلام، ولا مصالح الأوطان، فهم المشوه الأول لسمعة الإسلام والمسلمين بتشددهم وتطرفهم، وأصبحوا بأفعالهم النكراء يزايدون حتى على رسول الرحمة الذي قال لمن أساء إليه أكثر بكثير من إساءة رسام الكاريكاتير «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، فهل يريدون بتشددهم الإيحاء بأن رسول الهدى قد أخطأ بعفوه عمن أساء إليه؟!

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ولنا أن نتصور لو عاملتنا دول الشرق والغرب العلمانية والليبرالية بالمثل، ومتشددونا ومتطرفونا يطعنون ويكفرون كل يوم بالآخرين في عقائدهم، ويهدمون أماكن عبادتهم في ديارنا، ثم يرتحلون لبلدانهم؛ ليمارسوا أعمال الإرهاب، من قتل وخطف طائرات، وتفجير مبانٍ.. إلخ، ماذا لو توقفوا عن استيراد نفطنا، وتوقفوا عن تصدير منتجاتهم الزراعية والصناعية، وقبل ذلك لقاحات شلل الأطفال والجدري والـ«كورونا».. إلخ؟ لو تم ذلك الأمر في غياب وجود لقاح «إسلامي» واحد لانقرضنا خلال سنوات قليلة، ونحمد الله أنهم محكومون بأنظمة علمانية وليبرالية، تؤمن بحقوق الإنسان، وليس بتيارات دينية متشددة.

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آخر محطة: أصبح بلدنا من البلدان النادرة على الكرة الأرضية، التي مازال صوت التشدد والتطرف فيه عالياً، مزمجراً ومهدداً المسؤولين فالرجاء... حلّوا عن سمانا!

