خطأ «كارثي» يبطل فعالية لقاحات «كورونا»!

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حذر طبيب أميركي من طريقة حقن خطأ تؤدي الى عدم فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال طبيب الأعصاب توم بيتس، انه شاهد الكثير من حالات حقن الابرة بشكل خطأ من خلال الضغط على الابرة في الكتف مباشر، وهي العملية التي تسفر عن وصول اللقاح الى الطبقة الدهنية تحت الجلد بدلا من العضلة التي يجب ان يستقر فيها سائل اللقاح.

وأشار الطبيب الأميركي الى ان اللقاح لن يكون فعالا اذا ما وصل الى الطبقة الدهنية تحت الجلد، مؤكدا ان مكانه الصحيح هو العضلة.

وقال بيتس: «يمكننا تجنب كارثة بضياع فعالية اللقاحات من خلال الحقن غير الصحيح، يجب ان يكون اللقاح في مكانه المناسب للحفاظ على فعاليته، خاصة وأن هذا الشيء يمكن ان يعطي احساسا زائفا بالأمان للأشخاص الذين حصلوا على التطعيم».

