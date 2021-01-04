«بقشيش 2021 $» في أول أيام 2021

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عندما يكون الزبون سخيا في الولايات المتحدة، فإنه قد يترك اكرامية «بقشيش» للنادل تبدأ من عشرات الدولارات او نحو ذلك، لكن زبونة في ولاية فلوريدا، أخيراً، احدثت مفاجأة وتركت مبلغا وُصف بـ«الصادم» مع بداية العام الجديد.

وبحسب شبكة «سي ان ان»، فان زبونة ارتادت احد المطاعم في منطقة «نورث ميامي بيتش»، وعندما خرجت، دفعت الفاتورة وتركت 2021 دولارا، وسط ذهول من يعملون في المكان.

وحرصت الزبونة على منح هذا المبلغ حتى يكون بقدر عدد السنوات في التقويم الميلادي اي 2021، من اجل الاعراب عن تقديرها لمن يعملون في المحل.

وقالت كيلي امار، وهي موظفة في المطعم، ان «البقشيش» يعني الشيء الكثير لمن يعملون في المحل، موضحة ان الزبونة ارتادت المحل، يوم الجمعة 1 يناير.

وأضافت ان فاتورة الزبونة كانت في حدود 71.84 دولارا فقط، وعندما خرجت تركت «بقشيشا» يعادل 2814 في المئة مما استهلكته.

وأضافت كيلي ان الزبونة تأتي بين الفينة والأخرى الى المطعم، «ولذلك، فنحن لم نكن نتوقع الأمر»، في اشارة الى الاكرامية الكبيرة.

وأوضحت الموظفة «عندما استلمنا الفاتورة اول مرة اعتقدنا انها ارادت ان تدفع 20.21 دولارا وليس 2021 دولارا، ولذلك، عاد الموظفون الى الزبونة ليسألوها.

وحين سئلت الزبونة حول ما اذا كانت قد كتبت الرقم عن طريق الخطأ، اكدت ان الأمر ليس سهوا، لأنها تنوي بالفعل ان تقدم بقشيشا من 2021 دولارا.

وعندما قيل لها «هل انت متأكدة؟»، اجابت «نعم، بكل تأكيد.. انا جد ممتنة لكم، وأود ان اقدم شيئا نظير ذلك. اريد ان ابدأ هذا العام الجديد بالطريقة الأصح فأمنحكم هذا».

وسيتم توزيع البقشيش، وقدره 2021 دولارا، بالتساوي على 25 شخصا يعملون في المطعم الذي اعرب بدوره عن العرفان تجاه الزبونة فقام بمشاركة الفاتورة على حساب انستغرام.

