العلي: مواجهة الخارجين على القانون بحزم

وطن النهار

أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح أن مساعدة المواطنين والمقيمين من أولويات المؤسسة الأمنية وأن الحفاظ على الأرواح والأموال والممتلكات العامة والخاصة من الأهداف الرئيسة لرجال الأمن.

جاء ذلك وفق بيان صحافي للادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في (الداخلية) خلال الجولة التفقدية التي قام بها الشيخ ثامر العلي أخيراً في احدى الواجهات البحرية وسوق المباركية ومدينة صباح الأحمد البحرية ومنفذ النويصيب الحدودي استكمالا للجولات الميدانية التي يقوم بها في المحافظات الست للاطمئنان على الحالة الأمنية وتفقد درجات الجاهزية والاستعداد لجميع عناصر رجال الأمن في البلاد وفرض هيبة القانون.

وتفقد وزير الداخلية خلال الجولة احدى الواجهات البحرية يرافقه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي وعدد من القيادات الأمنية وكان في استقباله المدير العام لمديرية أمن حولي اللواء عبدالله العلي وتعرف خلالها على الخطط المطبقة والاجراءات الأمنية والمرورية والاحترازية على أرض الواقع وانتشار رجال الأمن في محيط المنطقة لتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

وانتقل بعدها الى سوق المباركية وكان في استقباله مدير أمن محافظة العاصمة اللواء عابدين العابدين وعدد من القيادات الأمنية في المحافظة حيث تفقد النقاط الأمنية الثابتة والدوريات المتحركة. كما اطلع على كيفية تعامل العناصر الأمنية مع الجمهور وتقديم المساعدات الانسانية والفورية للمواطنين والمقيمين الى جانب ضبط الحالة الأمنية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وخلال الجولة استمع الشيخ ثامر العلي الى بعض آراء المواطنين والمقيمين وأبدى كل اهتمام بالملاحظات المقدمة منهم والعمل على تطبيق الملائم منها مشددا على تطبيق جميع الاشتراطات الصحية الصادرة من السلطات الصحية في البلاد وسط جائحة (كورونا) كما تفقد سير الحركة المرورية بالمنطقة مستمعا الى شرح عن آلية عمل الدوريات الثابتة والراجلة داخل السوق لضبط أي سلوكيات خارجة على القانون.

وواصل العلي جولاته الميدانية في مدينة صباح الأحمد البحرية في منطقة الخيران وكان في استقباله المدير العام لمديرية أمن محافظة الأحمدي اللواء ركن صالح العنزي والقيادات الأمنية بالمحافظة مطلعا على مواقع التفتيش والمفارز الأمنية وجال على رجال الأمن وتعرف منهم على اجراءات التفتيش ومخارج ومداخل المنطقة. مشدداً على استذكار القسم الذي أقسمه رجال المؤسسة الأمنية في تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة كما أشار الى ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي ورفع مستوى الخدمات بما يتواكب وآخر المستجدات وتحقيقا لسرعة الانجاز ومواكبة أحدث التطورات.

وأكد على الجميع تقديم المساعدات الانسانية باعتبارها من أولويات المؤسسة الأمنية واستمع من القيادات الأمنية في المحافظة للاجراءات المتبعة وكيفية تنفيذها في جميع مناطق الشاليهات تسهيلا على المواطنين والمقيمين وحفاظا على الأمن والأمان وفرض هيبة القانون.

وفي وقت لاحق تفقد الشيخ ثامر العلي منفذ النويصيب الحدودي لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر الاستعدادات والاجراءات المتخذة لاستقبال المواطنين العائدين من المملكة العربية السعودية الشقيقة يرافقه عدد من القيادات الأمنية تمهيدا لعودة العمل به لاستقبال المواطنين العائدين الى البلاد عبر المنافذ البرية.

