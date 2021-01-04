النهام تفقد جواخير «كبد» ومجمعات تجارية في «صباح الأحمد» البحرية

وطن النهار

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام يرافقه عدد من القيادات الأمنية بجولة أمنية تفقدية بجواخير منطقة كبد، وشاليهات منطقة خيران وذلك للاطلاع على الجهوزية ومدى استعداد العناصر الأمنية على مداخل ومخارج المنطقة وانتشار الدوريات الثابتة والمتحركة.

وفي بداية الجولة نقل الفريق النهام لرجال الأمن تحيات وتقدير وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، مثمنا الدور الذي يقوم به رجال الأمن، مشيداً بتواجدهم على رأس عملهم بعيداً عن أهلهم وذويهم ويقظتهم الدائمة لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه والتضحية من أجل رفعة شأنه.وطالب الفريق النهام رجال الأمن بالعمل على تقديم المساعدات الامنية والانسانية للمواطنين والمقيمين والتعامل الراقي مع الجميع والمحافظة على هيبة رجل الأمن، مشددا على أن عليهم مسؤوليات جسام في حفظ الأمن وتطبيق القانون.

ثم قام الفريق النهام بجولة أمنية تفقدية في مدينة صباح الأحمد البحرية «منطقة خيران» للاطلاع على الاجراءات الأمنية والتفتيشية وزار عددا من المجمعات التجارية في المنطقة للوقوف على جاهزية رجال الأمن ويقظتهم.

وفي نهاية الجولة أعرب الفريق النهام عن تقديره لجهود رجال الأمن، وأثنى على كفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم ضمن المنظومة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية.

