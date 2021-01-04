بن حثلين لإنقاذ المجتمع من آفة المخدرات

وطن النهار

دعا الناشط السياسي راكان بن حثلين الى تدخل تشريعي عاجل لانقاذ المجتمع من آفة المخدرات والادمان، معتبرا أن المدمن بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت وترتكب أبشع المجازر والجرائم في المجتمع.

وقال بن حثلين في تصريح صحافي: ان ظاهرة تعاطي وادمان المخدرات أخذت تتنامى في المجتمع الكويتي بشكل مخيف، ولا سيما في أوساط الشباب والمراهقين، ما يجعل التدخل التشريعي ضرورة ملحة لاستئصال هذه الآفة أو الحد منها.

وشدد على ضرورة اعادة النظر في التشريعات القائمة والتي ثبت عدم فاعليتها، وايجاد تشريعات أكثر فاعلية وردعا، وآليات أكثر انسجاما مع الواقع الذي نعيشه حاليا.

وبين أنه وفقا للاحصائيات فان أعداد المدمنين في الكويت بعشرات الآلاف ما يعني أن هناك آلاف الأسر تعيش في ظل خطر وقوع جرائم مروعة نتيجة نوبات الجنون التي قد تنتاب هؤلاء المدمنين في أي وقت. ولفت الى أن الكثير من الأسر ترغب في علاج أبنائها من الادمان ولكن القوانين والآليات المعمول بها حاليا لا ترقى الى مستوى الكارثة وتتسبب باحباط الأسر وعدم لجوئها الى الجهات المختصة.

وأشار الى أن الآليات المتبعة حاليا تتضمن الكثير من العراقيل في ظل اشتراط موافقة المدمن على دخول المصحات العلاجية، أو اللجوء الى نيابة مكافحة المخدرات لاجباره على العلاج.

ونوه بأن العديد من الأسر لجأت الى نيابة مكافحة المخدرات وقدمت شكاواها ضد أبنائها المدمنين ولكن الكثير من الحالات لم يتم ضبطها نتيجة لقلة الامكانات لدى ادارة مكافحة الادمان ونقص عدد كوادرها.

ورأى أن الحل يكمن أولا في معاملة المدمن على أنه شخص فاقد للأهلية والادراك وأن يكون لأسرته الوصاية القانونية عليه تلقائيا بمجرد اثبات التحاليل تعاطيه المخدرات، ما يجعله مجبرا على تلقي العلاج في المصحات المختصة، ولا يترك حرا طليقا كقنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت وترتكب جرائم وربما مجازر في المجتمع.

وأكد على ضرورة انشاء هيئة لمكافحة الادمان تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية من ذوي الاختصاص، تكون مهمتها الاشراف على تلقي شكاوى الأسر وكذلك الشكاوى من عامة الناس بحق المدمنين.

وشدد على ضرورة أن تكون للهيئة ادارة مكلفة بتلقي الاتصالات على مدار الساعة، وتخاطب الجهات المعنية لاجراء الضبطيات مباشرة بعد تلقي الشكاوى، بعد التنسيق مع الأسر على الأوقات والأماكن المناسبة لاجراء الضبطيات.

ودعا لأن تكون لهيئة مكافحة المخدرات فرق خاصة تتمتع بصلاحية الضبطية القضائية، ومخاطبة عمليات وزارة الداخلية ومراكز الشرطة والدوريات لطلب الاسناد في أي وقت.

وشدد على أهمية التكفل بحماية أي فرد في المجتمع يبلغ عن المدمنين أو تجار المخدرات دون التعرض لأي مساءلة قانونية مع ضمان عدم الكشف عن اسمه.

وأكد بن حثلين أن تمكين عامة الناس من الابلاغ عن المدمنين سيسهم في تفعيل الرقابة المجتمعية والتضييق على تجار ومدمني هذه السموم، مبينا أن المدمن يجب أن يكون تحت الوصاية القانونية للأسرة أو الدولة الى حين تعافيه الكامل من التعاطي والادمان.

