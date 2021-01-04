«الإعلام» أحالت حفلاً موسيقياً إلى النيابة

وطن النهار

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الاعلام أنوار مراد ان أجهزة الوزارة المعنية رصدت مخالفة قانونية في أحد الفنادق تتعلق بإقامة حفل موسيقي من دون الحصول على ترخيص رسمي بذلك وأحالتها الى النيابة العامة.

وأوضحت مراد في تصريح صحافي أن «(الاعلام) رصدت أخيراً مخالفة قانونية تتعلق باقامة حفل موسيقي من غير ترخيص رسمي وقامت باحالة المخالفة والقائمين عليها الى النيابة العامة لمخالفتهم النظام والآداب العامة وذلك بحسب المادة رقم 12 من القرار الوزاري 32 لسنة 2016».

وأكدت أن «وزارة الاعلام وبالتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة حريصة على تطبيق القوانين ذات العلاقة والمحافظة على الآداب العامة في البلاد».

