ضبط 4 أشخاص متهمين بقتل «بدون» في مبارك الكبير

وطن النهار

لقي شاب من فئة «غير محددي الجنسية» مصرعه جراء دهسه من قبل 4 أشخاص احدهم «عريف» في وزارة الداخلية في منطقة مبارك الكبير، وتم القبض عليهم واحالتهم الى الجهات المختصة.

ووفق مصدر أمني أن بلاغا ورد الى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بدهس شخص في محافظة مبارك الكبير، وعلى الفور انتقل رجال الأمن الى محل الواقعة وتم نقله بالاسعاف الى المستشفى حيث فارق الحياة، وافاد المبلغ عن مواصفات مركبة الجاني واتضح انه من منتسبي وزارة الداخلية برتبة عريف، حيث باشرت الأجهزة الأمنية المختصة بتكثيف عمليات البحث والتحري للتوصل الى الجناة ومعرفة ملابسات الواقعة باسرع وقت ممكن لاتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وقد استطاع قطاع الأمن الجنائي ضبط المتهم الرئيسي (عسكري في وزارة الداخلية) و3 أشخاص من الجناة في واقعة دهس شخص في محافظة مبارك الكبير، وتم التحقيق معهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

