قوة الإطفاء انتشلت غريقاً بعد أسبوع من البحث عنه

وطن النهار

قام رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد بتوجيه الشكر والعرفان الى منتسبي ادارة الاطفاء والانقاذ البحري بعد انتشال جثة تعود للطفل المفقود في البحر من يوم السبت الماضي.

ونقل الفريق المكراد الى منتسبي ادارة الاطفاء والانقاذ البحري تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح لما بذلوه من جهود مكثفة في عمليات البحث عن الغريق المفقود استمرت لمدة اسبوع كامل بمشاركة سلاح الطيران وسلاح البحرية التابع لوزارة الدفاع وخفر السواحل والقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية واتحاد الصيادين وفريق النادي العلمي للطيران الشراعي وبعض المتطوعين من مرتادي البحر والمواطنين واهتمام وسائل الاعلام.

وتوجه الفريق خالد المكراد بالاصالة عن نفسه ونيابة عن منتسبي قوة الاطفاء العام بخالص العزاء وصادق المواساة الى ذوي الغريقين رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته، سائلا العلي القدير ان يلهمهم الصبر والسلوان.

وتلقت قوة الاطفاء العام بلاغا بوجود جثة تطفو على سطح البحر مقابل أبراج الكويت، وعلى اثره توجهت زوارق الاطفاء والانقاذ البحري القائمة بالبحث والتي كانت متواجدة بالقرب من موقع البلاغ وانتشلتها.

