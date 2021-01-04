السيطرة على أطراف المشاجرة في صباح الأحمد البحرية

وطن النهار

حيال ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يتضمن مشاجرة وقعت بين مجموعة اشخاص في مدينة صباح الأحمد البحرية تمكنت الاجهزة الامنية من السيطرة على اطراف المشاجرة واحالتهم الى جهة الاختصاص.

وأوضحت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية في التفاصيل أنه تمكنت احدى النقاط الامنية الموزعة في مدينة صباح الأحمد البحرية من السيطرة على مجموعة من الاشخاص قد وقعت بينهم مشاجرة ولم تكن هناك اصابات تذكر حيث تمت احالتهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت الادارة أنه يجب على الجميع ضبط النفس والتحلي بالاخلاق الحميدة التي جبل عليها أهل الكويت وعدم الخروج على القانون.

كما أن الاجهزة الأمنية الميدانية على انتشار موسع في البلاد لبسط مظلة الأمن والأمان والسيطرة على الخارجين عن القانون واتخاذ كل الاجراءات الرادعة بحقهم.

