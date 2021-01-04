تعديات منتزه الجهراء تحت الرصد والإزالة

وطن النهار

بعد نشر «النهار» تقريراً عن المزارع التراثية في الجهراء وخطر الزحف المدني والتجاوزات عليها، اكد عضو المجلس البلدي احمد هديان العنزي استمراره في محاربة جميع اوجه الفساد بكل الطرق والوسائل وبكل ما يملك من قوة، مشيرا الى انه لن يتردد لحظة واحدة في محاسبة اي مقصر في جميع الجهات الحكومية خاصة العاملين والمسؤولين فيها.

وأوضح هديان في تصريح صحافي ان محاربة الفساد في مشروع وموقع منتزه الجهراء لن يكون الاخير بعد التعديات والمخالفات الجسيمة على هذا الموقع، مضيفا بناء عليه تم التطرق في احدى جلسات المجلس البلدى عن سؤال وجه في وقت سابق وتساءلت من خلاله عن عدم استلام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لموقع المنتزه رغم الموافقة عليه من قبل المجلس البلدى وعدم رفع التعديات على هذا الموقع.

وقال هديان ان هيئة الزراعة ممثلة بمديرها العام الشيخ محمد اليوسف استجاب لهذا المطلب من خلال ارساله كتاب رسمى طالب فيه البلدية بازالة المخالفات والتعديات على موقع المنتزه في القريب العاجل، متمنيا من الهيئة استلام الموقع في اقرب وقت من اجل منع استغلاله في اغراض غير مخصصة له.

ولفت الى انه يتطلع في الفترة المقبلة الى تحريك كل المتطلبات الخاصة لانجاز هذا المشروع المخصص لخدمة اهالى الجهراء حتى يتمكنوا من الاستفادة منه الاستفادة الجماعية وليس لأغراض خاصة بعيدة كل البعد عن اهدافه الذى تم انشاؤه من اجلها، مشددا على ان هذا الموقع قد استغلته بعض النفوس الضعيفة كسكن خاص للعزاب من دون وجه حق رغم القرار الذى اتخذ من اجله من قبل الجهات المسؤولة بأن يكون حديقة عامة.

وأضاف بأنه سيقوم بمحاسبة جميع المسؤولين عن المتعدين والمتقاعسين عن انشائه وتنفيذه خلال الفترة المحددة وخاصة بعد تحديد المجلس الأرض المخصصة له، موجها شكره الى مدير الهيئة العامة للزراعة لاستجابتهم السريعة لمطلبه برفع كل المعوقات والتعديات على هذا الموقع، مطالبا جميع المسؤولين في البلدية بسرعة تنفيذ طلب هيئة الزراعة في اقرب وقت وازالة هذه المعوقات والتعديات في القريب العاجل وردع كل من تسول له نفسه التعدي على املاك الدولة ليكون عبرة للآخرين.

بدورها قالت عضو المجلس البلدي مها البغلي خاتمة ايجابية كانت في نهاية العام 2020 بمبادرة اعضاء المجلس البلدي في فتح ملف منتزه الجهراء القومي والذي تشوبه العديد من التعديات والمخالفات حيث قام الاعضاء م. عبدالسلام الرندي واحمد هديان العنزي ود. حسن كمال وم. مها البغلي بزيارة موقع المنتزه مع رئيس الهيئة العامة للزراعة الشيخ محمد اليوسف ومحافظ الجهراء ناصر الحجرف ومدير امن الجهراء اللواء سالم الأحيمر.

واكدت البغلي رصد العديد من التعديات اثناء الجولة واستغلال موقع المنتزه بغير وجه حق في زراعة وبيع منتجات لصالح جهات غير معروفة. في حين ان المجلس البلدي اصدر قراراً بتخصيص الموقع والبالغ مساحته حوالي مليوني متر مربع لصالح هيئة الزراعة منذ 2009 لاقامة منتزه قومي.

