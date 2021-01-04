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في ظل 91 ألفاً و542 طلباً إسكانياً قائماً مع نهاية 2020

«جنوب صباح الأحمد» تترقب عقود البنية التحتية

علي الفرحان
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الإثنين 04 يناير 2021

فيما بلغت توزيعات جنوب صباح الاحمد 12 ألف و163 وحدة سكنية مع نهاية العام 2020 ومرور ثلاثة وزراء تناوبوا على حمل الحقيبة الاسكانية لم يتم التوقيع على مشروع البنية التحتية للمشروع الذي بات حلما لكثير من الشباب التي خصصت لهم وحدات سكنية ويحدوهم الامل في سرعة طرح عقود البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد وان تكون بوتيرة اسرع من الوتيرة الحالية، الى جانب الاستعجال بكشف المحور الخدمي وجميع الخدمات والفرص الاستثمارية، والتي ستكون موجودة في مدينة جنوب صباح الأحمد والتي بدورها ستسهم في زيادة الاقبال على المشروع الذي بلغ عدد الضواحي فيه 11 ضاحية، واجمالي القسائم في كامل المشروع 20 الفاً و380 وحدة، واجمالي المباني العامة 545 مبنى.


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