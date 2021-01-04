البلدية باركت موقعين لـ«خلط الأسفلت» و«الخرسانة»

وطن النهار

وافقت البلدية على طلب الهيئة العامة للبيئة باعادة تخصيص المواقع المحيطة بموقع قسائم خلط الاسفلت والخرسانة الكائن بمنطقة الشدادية وجنوب شرق الصليبية وشرق الصليبية «كبد». وقال المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي في كتابه الموجه لرئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي انه تم تخصيص موقعين بالمنطقة المحيطة بقسائم الاسفلت والخرسانة للهيئة العامة للصناعة لتقوم باعادة تأهيل الموقع وتنظيف وازالة المخالفات بصفة مؤقتة لمدة سنتين بموجب قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 25 يونيو 2018، موضحاً ان «البيئة» تقدمت بموجب كتابها الصادر في 12 يوليو 2020 بطلب تخصيص الموقعين المخصصين سابقاً وذلك للحاجة الماسة لاعادة تأهيل المنطقة. وذكر المنفوحي انه بعد دراسة الموضوع ومراجعة المخططات المساحية تبين ان الطلب المقدم مطابق للنظم والقوانين المعمول بها، حيث يبلغ مساحة الموقع الاول مليونين و213 ألف متر ربع، والثاني 404 آلاف متر مربع. وتابع المنفوحي ان البلدية اصدرت رأيها الفني بالموافقة على تخصيص الموقعين المذكورين للهيئة العامة للبيئة بصفة مؤقتة ولمدة سنتين لاعادة تأهيل المنطقة.