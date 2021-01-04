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وطن النهار

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إزالة 60 مخيماً مخالفاً على «السابع»


قام الفريق الرقابي في ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق فرع بلدية محافظة الأحمدي بازالة 60 مخيما ربيعيا مخالفا على الدائري السابع تطبيقاً لقرار لجنة الاشتراطات الصحية بمنع اقامة المخيمات الربيعية في الموسم الربيعي الحالي تجنبا للتجمعات وانتشار فيروس كورونا. وأوضح مدير الادارة فيصل العتيبي ان المخيمات التي تمت ازالتها فضلا عن اقامتها بالمخالفة لقرار لجنة الاشتراطات الصحية بمنع التخييم الربيعي تجنبا لانتشار وباء «كورونا» الا ان اصحابها قاموا بتسويرها وأقاموا اردافا تعمل على تدمير البيئة الصحرواية، لافتا الى استمرار الفريق الرقابي بالادارة لرصد اي مخيم مخالف وازالته على الفور.


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