الفارس لـ «النهار»: إعادة هيكلة الشركات النفطية

مال وأعمال

يمثل القطاع النفطي شريان الحياة للكويت، كما أنه الركيزة الرئيسة لتنمية وتطوير الأداء الاقتصادي، وهو العمود الفقري المغذي لميزانية الدولة، وتطويراً لدوره الحيوي، تستهدف الكويت تعزيز صناعاتها النفطية النفطية لتواكب أحدث المستجدات عالمياً وإقليمياً.

وكشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس في تصريح خاص لـ النهار عن أولوياته بخصوص القطاع النفطي في المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير الفارس إلى أن أولوياته ترتكز على دعم خطة مؤسسة البترول الكويتية وفق استراتيجية خمسية تتكون من:

أولاً: إعادة هيكلة شركات القطاع النفطي، لتحقيق انسيابية عمل الشركات ولتكون أكثر تكاملا وفاعلية مع التأكيد على المحافظة على حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع النفطي.

ثانياً: العمل على تكويت القطاع النفطي، وبناء خبرات وطنية هندسية ذات إمكانيات عالية لادارة مشاريع القطاع النفطي بفاعلية وامتياز.

ثالثاً: العمل على ترشيد وتخفيض المصروفات التشغيلية الرأسمالية، والتركيز على رفع نسب الإنجاز وتفادي التأخير بالمشاريع الجارية.

رابعاً: وضع استراتيجية متكاملة لاستكمال التحول الرقمي للقطاع النفطي.

خامساً: وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة في عمليات القطاع النفطي والدفع نحو استخدام الطاقة المتجددة.

وتعد المشاريع النفطية الاستراتيجية من بين أبرز المشاريع المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وعلى رأسها مشروعا الوقود البيئي والمصفاة الرابعة ومجمع البتروكيماويات وهي مشروعات تستهدف في المقام الأول الدفع بالأداء الاقتصادي وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

