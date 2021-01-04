الحكومة: لن نتخلى عن المشاريع التنموية

مال وأعمال

«لا تراجع عن المشاريع الاستراتيجية المدرجة في خطط الكويت التنموية»، هذا ما أكدته مصادر حكومية موثوقة لـ«النهار»، نافية ما تردد بشأن التخلي عن بعض المشاريع التي نصت عليها رؤية كويت جديدة 2035. وأفادت المصادر أن التخلي عن بعض المشاريع التي لم تبدأ بعد في خطة التنمية 2020/2021، جاء بسبب ترشيد الإنفاق والتركيز على المشاريع التنموية ذات الجدوى والعائد الاقتصادي. وكشفت أن جهات حكومية، حددت ملامح احتياجاتها التنموية للعام المالي المقبل 2021/2022، وفق تعميم وزارة المالية الأخير الخاص بتحديد دقيق لأوجه الإنفاق والابتعاد عن مواطن الهدر التي قد تشهدها بعض المشروعات التنموية سواء عن طريق الأوامر التغييرية أو تعديل شروط المناقصات بعد إقرار المشروعات وإدراجها ضمن خطة التنمية وهو ما يعني كلفة مضاعفة تتحملها الميزانية العامة للدولة في وقت تشهد فيه الميزانية تراجعاً حاداً في ايراداتها الإجمالية مقابل ارتفاع ملحوظ في مصروفاتها. واستدركت المصادر أن تمسك الكويت بمشاريعها الاستراتيجية، يأتي في وقت تعاني فيه أسعار النفط من تراجع حاد، إيماناً من الحكومة بأهمية تلك المشاريع في تحقيق رؤية 2035. ومن بين المشاريع الاستراتيجية التي من المقرر إدراجها في ميزانية العام المالي 2021/2022، مشروع تطوير مدينة الحرير «الصبية» وجزيرة بوبيان واستكمال مشروعي الوقود البيئي والمصفاة الرابعة ومجمع البتروكيماويات وميناء مبارك الكبير وغيرها.

وتستهدف الكويت الاسراع بتحقيق رؤية كويت جديدة 2035 باعتبارها أداة رئيسية في احتواء معدلات النمو السكاني المتزايد والذي يحتاج إلى المزيد من المدن الإسكانية وكذلك تطوير المنظومة التعليمية لاستيعاب احتياجات سوق العمل والذي بات ملزماً باستيعاب قرابة 340 ألف خريج جديد قادم إلى سوق العمل في عام 2035، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في منظومة المشاريع التنموية من خلال مشاريع الشراكة التي تعكس جوهر العملية التنموية.

