11 مليار دينار عجزاً متوقعاً في موازنة 2020/2021

مال وأعمال

توقع تقرير حديث أن تحقق الموازنة الكويتية عجزاً مالياً يُقدر بنحو 11 مليار دينار، أو نحو 27% من حجم الناتج المحلي عن عام 2019، وأعلى قليلاً للحجم المتوقع للناتج المحلي عن عام 2020.

وبحسب تقرير شركة الشال للاستشارات، فإن التقديرات جاءت على أساس تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للكويت حتى نهاية شهر نوفمبر 2020.

وأشار التقرير إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2020/2021 بلغت نحو 6.164 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو 82.2% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 7.503 مليارات دينار. في التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 5.281 مليارات دينار أي بما نسبته نحو 93.8% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 5.628 مليارات دينار، وبما نسبته نحو 85.7% من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 36.4 دولاراً للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 2021/2020. وتم تحصيل ما قيمته نحو 882.819 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 110.352 ملايين دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.874 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 550.115 مليون دينار عن ذلك المقدر. وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 21.555 مليار دينار، وصرف فعلياً - طبقاً للنشرة - حتى 30 نوفمبر ثاني 2020 نحو 8.539 مليارات دينار، وتم الالتزام بنحو 2.404 مليار دينار وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 10.943 مليارات دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.368 مليار دينار.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 4.779 مليارات دينار، إلا أن «الشال» أكدت رغبتها في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية.

