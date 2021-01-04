«زين»: «تمام» أول منصة رقمية للتمويل الاستهلاكي

مال وأعمال

أعلنت مجموعة زين أن شركة تمام للتمويل «تمام» - ذراع شركة زين السعودية في التكنولوجيا المالية (فنتك) في المملكة - حصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي «ساما» لتكون أول رخصة للتمويل الاستهلاكي المُصغَّر في المملكة.

وأوضحت المجموعة أن البنك المركزي السعودي «ساما» منح شركة «تمام» الرُّخصة رسميا لتقدم بموجبها خدمات التمويل المُصغَّر الى المستهلكين في جميع أنحاء المملكة، مبينة أن منصة «تمام» الرقمية ستكون أول شركة تكنولوجيا مالية على مستوى المنطقة يتم الترخيص لها من جانب هيئة تنظيمية رسمية توفر القروض المصغرة عبر تطبيقها الالكتروني من خلال تجربة عملاء رقمية بالكامل.

وأشارت زين الى أن الترخيص لشركة «تمام» لخدمات التمويل الاستهلاكي المصغر جاء تتويجاً للفترة التجريبية التي امتدت لعام ونصف العام باشراف مباشر من البنك المركزي السعودي (ساما)، وجرى خلالها اختبار الخدمة من حيث الفعالية والأمان والتوافق مع ملفات تعريف مستخدمي العملاء في المملكة، بما يتماشى مع ارشادات البيئة التجريبية Sandbox، اذ أثبتت «تمام» كفاءتها العالية، كما حصلت على اعتماد PCI-DSS والذي يضمن بيئة رقمية آمنة للغاية.

الجدير بالذكر أن منصة «تمام» تأسست في العام 2019، وهي تهدف الى رفع مستوى الاشتمال المالي في المملكة بما يتماشى مع برنامج تطوير القطاع المالي، وهو البرنامج الذي يشكل جزءاً أساسياً من خطة رؤية المملكة 2030، وتوفر منصة «تمام» الفرصة للأفراد الباحثين عن تمويل مصغر كي يستفيدوا على الفور من قروض متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية بدون أن يحضروا بأنفسهم الى مقر أي بنك، ولا تستغرق تلك العملية المتوافقة مع الشريعة من أولها حتى آخرها في أقل من 5 دقائق ابتداءً من تحميل التطبيق حتى الحصول على مبلغ القرض المُصغَّر، وذلك على بناءً على التقييم الائتماني للعميل.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين ورئيس مجلس ادارة شركة تمام للتمويل بدر ناصر الخرافي «نحن فخورون بحصول شركة (تمام) التابعة لشركة زين السعودية على رخصة تقديم عمليات التمويل الاستهلاكي المصغر، فهذا الانجاز جاء بعد اجتياز منصتنا الرقمية بنجاح جميع المواصفات والاشتراطات في البيئة التجريبية في المملكة».

وأوضح الخرافي «الاستثمار في الابتكارات الرقمية هو الأساس الذي نرتكز عليه في دفع استراتيجية نمو أعمالنا في مجال الخدمات الرقمية، وهي استراتيجية النمو التي تبنيناها باعتبارها عنصراً حيوياً لتطور وتنوع أعمالنا».

وأضاف قائلا «ان تطور زين السعودية لتصبح مزودا لأسلوب الحياة الرقمي يتطلب منا اتخاذ خطوات جريئة في مجالات رقمية جديدة، ويسعدنا حرص البنك المركزي السعودي والمجتمع الأوسع في المملكة على مواكبة هذه التطورات، حيث ساعدت فترة الاختبارات الشاملة الذي تم انجازها خلال الـ 18 شهرا في البيئة التجريبية منصتنا لتكون الأقوى بين نظيراتها، ونتطلع الى زيادة عدد المستهلكين المستفيدين من خدمات التمويل الأصغر».

وكشف الخرافي أن اطلاق منصة رقمية للتمويل الاستهلاكي المصغر، يفتح المجال أمام خدمات التكنولوجيا المالية في أسواق الشرق الأوسط، التي ما زالت تشهد معدلات انتشار ضعيفة للغاية في مثل هذه النوعية من الخدمات، لذلك فان تأسيس أول منصة للتمويل الاستهلاكي المُصغَّر في السعودية يشكل فرصة نمو نمو رائعة لمجالات التكنولوجيا المالية في هذه الأسواق.

من ناحيته قال الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية سلطان الدغيثر، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة (تمام) «الرخصة الممنوحة من البنك المركزي السعودي تعد نقلة نوعية لـ(تمام) وتعزز مكانتها كمزود رائد لحلول التقنية المالية على المستوى المحلي والاقليمي، فالابتكار والاستثمار في الخدمات الرقمية مثل قطاع التكنولوجيا المالية يأتي في صلب رؤية زين السعودية، لتكون المزود الرائد للخدمات الرقمية في المملكة».

وأشار الى أن رؤية «زين السعودية» تتطلب الاستفادة من مجالات النمو الرقمي الجديدة، تماشيا مع سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة، وخطة رؤية السعودية 2030، كما أعرب الدغيثر عن تقديره للدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، والقطاعات المختصة في البنك المركزي السعودي، على جهودهم في تعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية (فنتك) في المملكة.

منصة «زين كاش».. حازت جوائز عالمية

جدير بالذكر أن أعمال مجموعة زين في مجالات التكنولوجيا المالية كانت قد بدأت باطلاق منصة «زين كاش» المالية المتنقلة التي فازت بعدد من الجوائز، وهي المنصة التي أسهمت في تسهيل عملية توزيع الاعانات المالية عن طريق مسح بصمة العين على الأشخاص المحتاجين من جانب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وما زالت تلك المنصة تواصل توسيع نطاق أعمالها لتسهم في تحسين حياة الناس في كل من العراق والأردن.

يذكر أن تطبيق «تمام» الالكتروني النقال متاح حاليا على متجر غوغل بلاي، ومتجر تطبيقات أبل، كما أنه متاحا أيضا على الرابط التالي: https://tamam.life/.

