10 عوامل تدعم البورصة في 2021

مال وأعمال

اشار محللون ان بورصة الكويت لديها المزيد من الفرص لمواصلة رحلة الصعود في 2021 من خلال 10 عوامل رئيسية سواء محلية او اقليمية او عالمية في مقدمتها:

1- التعاون الاقتصادي الحكومي النيابي لحل الاشكاليات الاقتصادية من خلال اصلاح منظومة التشريعات واصدار المزيد من القوانين التي تدعم الاقتصاد الكويتي وفي مقدمتها قانون الدين العام.

2- طرح الدولة للمزيد من المشاريع التنموية والتي تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.

3- توفير الدولة للمزيد من المحفزات لدعم الاقتصاد من خلال مساندة القطاع الخاص وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

4- نجاح حملة التطعيم باللقاحات ضد انتشار كورونا

5- تواصل دعم السوق من خلال السيولة الساخنة مع انتهاء الترقية ودخولة السيولة الاجنبية.

6- اعلانات ارباح الشركات المدرجة لعام 2020 والتي ستكون في اغلبها تنشيطية للسوق.

7- استقرار اسعار النقط وتوقعات بمزيد من النمو في الطلب ما يساهم في المحافظة على سقف 50 دولاراً للبرميل كحد ادنى.

8- وعلى الصعيد الدولي فاستمرار الاستقرار الجيوسياسي بمنطقة الشرق الأوسط وبالولايات المتحدة في ظل الترقب لاستكمال اجراءات تسليم السلطة لجو بايدن الرئيس الأميركي المنتخب من الرئيس الحالي دونالد ترامب.

9- تزايد آمال الغاء الحرب التجارية المشتعلة بين أميركا والصين.

10- رسم شكل جديد ومفيد للدول بالنسبة للعلاقات التجارية مع بريطانيا بعد الاتفاق الرسمي بشأن البريكست.

وقالوا ان المستثمر قصير الأجل والمضارب عليه أن يسعى للتعامل مع السوق خلال مراحل الصعود والهبوط على حد سواء بالحفاظ على سيولة مالية لا تقل عن 30 - 40 بالمئة من قيمة المحفظة لتأمين المراكز المفتوحة بعمل متوسطات حال تراجع السوق أو السهم للاستفادة من هذا التراجع، والتخلى تماما عن الشراء الهامشي لامتلاك حرية أخذ القرار، والالتزام بالانتقائية الشديدة للأسهم القوية ماليا ذات التوزيعات النقدية المعتبرة والحراك العالي.

وزادوا ان بورصة الكويت شهدت أداء ايجابياً نسبيا خلال الربع الأخير من العام 2020، مع بداية انتاج لقاحات لفيروس كورونا واعتمادها والتوافق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة للدول وذلك بعد انتهاء انتخابات الرئاسة الأميركية وفوز الديموقراطي جو بايدن، وعلى خلفية أيضا آمال بانتهاء الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر فى العالم أميركا والصين.

من المرجح أن تظل اداء البورصة عرضي ومائل للصعود قليلا من الناحية الفنية خاصة ان السوق يحمل فرصاً جيدة، في ظل عودة الحياة المتوقعة مع تطبيق المرحلة الخامسة.

