«بيكر تلي»: «المعيار 16» خطوة لتحقيق العدالة في عرض البيانات المالية

مال وأعمال

قال الشريك الرئيسي في مكتب بيكر تلي محمد السلطان انه اعتبارا من 1 يناير 2019 دخل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 – عقود الايجار (IFRS 16) حيز التنفيذ، ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 17 - عقود الايجار، موضحا انه تم وضع هذا المعيار من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) بعد عدة مداولات مشتركة مع مجلس معايير المحاسبة المالية الاميركي (FASB)، الذي أصدر معيارا مشابها عقود الايجار(ASC 842).

وأضاف السلطان في تصريح صحافي أن الهدف من اصدار المعيار 16 من المعايير الدولية للتقارير المالية هو عرض البيانات المالية بصورة عادلة لأصحاب المصالح، حيث عانى الكثير منهم في الفترات السابقة لتطبيق المعيار من تفهم حجم الموجودات الفعلية الناتجة عن كل من عقود الايجار التشغيلية والتمويلية وكذلك حجم الالتزامات التي قد تنشأ عنها في المستقبل.

وأردف السلطان، ان معيار المحاسبة الدولي 17 لم يساعد في عرض الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقود الايجار، ومثال على ذلك عقود الايجار التشغيلي للطائرات والتي كانت البيانات المالية لشركات الطيران لا تعكس الحجم الفعلي للموجودات والمطلوبات التشغيلية الناتجة عن تلك العقود وبالتالي تعكس مؤشرات الربحية والسيولة بمعدلات لا تعبر عن الواقع الفعلي لتلك الشركات.

واستطرد السلطان أنه طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 17، كان يتعين على المستأجرين تصنيف عقود الايجار كعقود ايجار تمويلي عندما تقضي بنود عقود الايجار فعليا بتحويل كل مخاطر ومنافع الملكية الى المستأجر، وتصنف كل عقود الايجار الأخرى كعقود ايجار تشغيلي.

ونوه السلطان الى أن تطبيق المعيار 16 ألزم المستأجرين بصفة خاصة والمؤجرين بتضمين البيانات المالية معلومات ذات الصلة والتي تعبر بشفافية عن عقود الايجار وتوفر الأساس الذي يعتمد عليه مستخدمو البيانات المالية في تقييم أثر عقود الايجار على المركز المالي والأداء المالي من خلال احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية الناجمة من عقود الايجار. وتحقيقا لهذا الهدف، يتعين على المستأجر الاعتراف بالموجودات والمطلوبات سواء المتداولة أو غير المتداولة الناتجة من عقد الايجار.

هذا ويتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 أن تأخذ المنشأة بعين الاعتبار شروط وأحكام العقود وجميع الحقائق والظروف ذات الصلة، على أن يتم تطبيق المعيار بشكل ثابت على العقود ذات الخصائص المماثلة وفي ظروف مماثلة.

وأضاف السلطان أن المعيار قد أوضح بأن تحديد ما اذا كان عقد الايجار يعد عقد ايجار تمويلي أو عقد ايجار تشغيلي يعتمد على جوهر المعاملة وليس على شكل العقد، ويصف العقد كعقد ايجار تمويلي اذا ما كان ينقل ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الأصل محل العقد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عقود الايجار التي تنتهي بتملك المستأجر للأصل أو يكون للمستأجر خيار شراء الأصل محل العقد بسعر يتوقع أن يكون أقل بدرجة كافية من القيمة العادلة للأصل.

وأشار السلطان الى أن قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته وكذلك تعليمات الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال تنص على أنه يجب على كل كيانات الأعمال الخاضعة لرقابتها اتباع وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية عند قيامها باعداد البيانات المالية.

