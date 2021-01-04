دور مراقب الحسابات

مال وأعمال

أشار السلطان الى أن مراقبي الحسابات في الكويت مرخصين من قبل وزارة التجارة والصناعة – ادارة الشركات المساهمة ليكونوا مراقبي حسابات مستقلين ومنوط بهم تدقيق البيانات المالية بغرض توفير مستوى تأكيد معقول حول أنه قد تم اعداد تلك البيانات المالية وفق المعايير التي تشرعها وزارة التجارة والصناعة واصدار تقارير الرأي الخاص بهم في ذات السياق، ومن غير المسموح لمراقب الحسابات أن يحيد او يتغاضى عن عدم تطبيق المعايير الالزامية واجبة الاتباع. وان أي حيود عن اتباع جميع كيانات الأعمال لتلك المعايير الزامية التطبيق يجب التحفظ عليه في تقرير مراقب الحسابات المستقل حول تدقيق البيانات المالية.

أشار السلطان الى انه مع تطبيق أية اصدارات جديدة للمعايير الدولية للتقارير المالية يحدث عدم استحسان لتلك الاصدارات، وما هي الا مسألة وقت حتى يتم ادراك الهدف من المعيار وتطبيقاته في حالة من الفهم السليم له.

وفي ختام تصريحه، أشار السلطان الى أن شبكة بيكر تلي هي أحد أكبر عشر مكاتب محاسبة على مستوى العالم، ومحليا يقدم مكتب بيكر تلي في الكويت خدمات ذات قيمة مضافة الى عملائه في مجالات خدمات التأكيد والضرائب والاستشارات.

