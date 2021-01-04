«فيات» و«بي إس إيه» تقتربان من الاندماج

مال وأعمال

تستعد شركة فيات كرايسلر، و مجموعة PSA الفرنسية الحصول على موافقة المساهمين على اندماج طال انتظاره عامين. في اجتماعين منفصلين ، سيُطلب من المستثمرين الموافقة على الاندماج الذي سيشكل الكيان الجديد والذي سيعرف باسم Stellantis، كرابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم. ويتوقع المسؤولون التنفيذيون في شركة فيات كرايسلر، وبي.اس.ايه أن الدمج سيعزز العوائد لتقترب الى حد كبير من فولكس فاغن، وتويوتا، كما أنه سيكون لديهم موارد أكبر للتنافس مع الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية والشركات الناشئة في صناعة التكنولوجيا. وفقاً لما ذكرته «بلومبيرغ» ستكون Stellantis مزيجاً من خطوط وطرازات السيارات ذات المرتبة العالية في الكثير من المناطق حول العالم، الا أن الشركتين تفتقدان المنافسة في تجارة السيارات الفاخرة، أو سوق السيارات الواسع في الصين.