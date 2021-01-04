«KIB تكافل» تواصل إجراء السحوبات الأسبوعية والشهرية لعملائها ومتابعيها على «السوشيال ميديا»

مال وأعمال

تأكيداً منها على أهمية التواصل مع عملائها من جميع القطاعات، وسعياً منها لتقديم كل ما هو جديد ومتنوع لخدمتهم، تنظم شركة KIB للتأمين التكافلي بشكل متواصل مسابقات لعملائها، حيث يتم اجراء سحوبات أسبوعية وشهرية للعملاء، سيحصل الفائزون على هدايا وجوائز قيمة نقدية وعينية.

وفي هذا السياق، أشار مدير العلاقات العامة في الشركة عبد الرحمن غازي العطار، الى أن تنظيم المسابقات يتم من خلال مواقع السوشيال ميديا التابعة للشركة «تويتر وانستغرام»، «فيس بوك»، لافتاً الى أن الجوائز التي يتم توزيعها تتضمن مفاجأت تحقق رغبات العملاء والمتابعين.

ولفت العطار الى أن الهدف من المسابقة، هو العمل على ربط العملاء بمواقع الشركة على السوشيال ميديا، حيث يتم من خلالها تعريف العملاء بالخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة.

وبين أن «KIB تكافل»، تستهدف دائماً تقديم كل ما هو جديد ومتميز في قطاع التأمين التكافلي، لزيادة حصتها السوقية بين الشركات العاملة في القطاع.

واستدرك قائلاً: تحرص «KIB تكافل» على ربط العملاء بخدمات الشركة المتنوعة، ورفع درجة الاستفادة من خدماتها المتنوعة التي تقدمها للعملاء، عبر الوصول اليهم من خلال التطبيقات المختلفة والمتنوعة.

وأوضح العطار أن حسابات الشركة على مواقع السوشيال ميديا شهدت أخيراً الكثير من التطوير، لموائمة احتياجات العملاء، خاصة وأن تداعيات جائحة كورونا والظروف المرتبطة جعلت التطبيقات الالكترونية ذات أهمية بالغة للشركة لتسويق منتجاتها وخدماتها.

وكشف العطار عن قرب تدشين الشركة لتطبيق جديد متطور، فضلا عن تحديث موقعها الالكتروني، بما يعزز مكانتها وحضورها وتواصلها مع عملائها. وأشار الى أن الشركة تسعى دائماً لتعزيز وتطوير خدماتها ومنتجاتها المطروحة من خلال التعرف على رؤية عملائها فيما تقدمه من خدمات متنوعة ومتجددة. ودعا العطار الراغبين في خدمات مميزة ونوعية، والمحبين للمنافسة وروح التباري، الى الدخول الى حسابات الشركة المختلفة ليصبحوا جزءاً من العائلة التكافلية، وذلك عبر انستغرام: @kib_takaful، تويتر: @KibTakaful: فيس بوك: KIB Takaful، وللمزيد من المعلومات زيادرة الموقع: https://www.kibtakaful.com.

