«أسواق المال» تدشن حملة «فكر قبل أن تستثمر»

مال وأعمال

تنطلق اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم فعاليات الحملة التوعوية الشاملة «فكر قبل أن تستثمر» التي تنظمها هيئة أسواق المال في دولة الكويت وتمتد لشهر كامل حيث تختتم يوم الأحد الموافق 31/1/2021.

وتندرج هذه الحملة في اطار برنامج التوعية الاستثمارية الخليجية» ملم» الذي انطلقت فعالياته مطلع شهر نوفمبر الماضي.

ويتضمن حملات توعوية عدة تستهدف التوعية بأساسيات الاستثمار في أسواق المال وتجنب المخاطر المرتبطة بها، حيث تتولى كل دولة من دول المجلس رعاية فترات محددة من فتراته مع منح حرية بث واعادة بث الرسائل التوعوية في اطار موضوع كل حملة على حدة بما يتناسب مع آلية تطبيقها في كل دولة مع الأخذ بعين الاعتبار اللوائح المنظمة، وذلك وفقاً لما صرح به الدكتور أحمد الملحم رئيس مجلس مفوضي الهيئة حين الاعلان عن برنامج «ملم» في الثامن من نوفمبر الماضي.

هذا، وقد بدأت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية تنفيذ أولى حملات البرنامج والتي امتدت لشهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، لتعقبها الحملة الحالية لهيئة أسواق المال في الكويت اعتباراً من اليوم.

وتجدر الاشارة الى أن حملة «فكر قبل أن تستثمر» تستهدف التعريف بالاستثمار في أسواق المال والتوعية بمخاطر هذه النوعية من الاستثمارات، النظامية منها وغير النظامية، والتأكيد على ضرورة انتهاج استراتيجيات تساعد في تقليل تلك المخاطر، أما الشرائح المستهدفة بتلك الحملة فتشمل جمهور المستثمرين بصورة عامة، وصغار المستثمرين والمبتدئين منهم وعموم المهتمين بأنشطة الأوراق المالية بصورة خاصة. أما فعاليات الحملة وأنشطتها، فتتنوع بين بيانات صحافية عدة، وعشرات الرسائل التوعوية التي تتضمن توصيات للمستثمر وتتنوع طبيعتها بين رسائل اذاعية وتلفزيونية وأخرى عبر حسابات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي.

اضافةً الى مواد صحفية تتناول موضوع «الوعي الاستثماري كأحد مؤشرات كفاءة أسواق المال» بركنيه الرئيسيين (المعلومة، المستثمر) واستعراض أبرز اجراءات الهيئة على صعيد كل منهما، اضافة الى مواد علمية لاصدارات توعوية تتناول الموضوع ذاته، وكذلك العديد من الأنفوغرافات التوعوية.

وأخيراً، لابد من التذكير بأن «بوابة المعرفة لأسواق المال الخليجية» هي المنصة التي يتم اطلاق تلك الحملات التوعوية من خلالها، تعد منطلقاً للتعاون المشترك بين هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو من يعادلها من الجهات الرقابية في مجالات التوعية المالية والثقافة الاستثمارية.

