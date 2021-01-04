الرشيدي: المشاريع الصغيرة تحتاج لمبادرات وحزم تحفيز لتعزيز صمودها أمام الجائحة

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لشركة ترايب عبدالرحمن الرشيدي أن 2021 سيكون عام الانطلاقة الجديدة لرواد الأعمال في الكويت، وذلك بعد الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة جراء انتشار جائحة كورونا في الكويت والعالم، مشدداً على أن أزمة كورونا أفرزت الكثير من الفرص الاستثمارية الجيدة، لاسيما في القطاعات التشغيلية التي تحقق عوائد مجزية.

حديث الرشيدي جاء خلال تنظيم شركة ترايب حفل للمبادرين ورواد الأعمال والمهتمين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتدربين، وتم تنظيمها وفق الاشتراطات الصحية المفروضة من قبل وزارة الصحة لاسيما التباعد الاجتماعي. ودعا الرشيدي إلى ضرورة اهتمام الحكومة بقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال طرح المبادرات وحزم التحفيز لتعزيز قدرته على الصمود أمام تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، والارتقاء بمنظومته تشريعياً وتنظيمياً، وايجاد الحلول العملية لجميع تحدياته وتهيئة البيئة المحفزة للنهوض به وزيادة فرص النجاح التجاري، مشددا على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُشكل ركيزة أساسية ومساهماً رئيساً في الاقتصاد الوطني ومحركاً قوياً لعجلة التحول نحو اقتصاد تنافسي منتج قائم على الابتكار والمعرفة.

وقال الرشيدي ان شركة ترايب قامت باطلاق «ترايب شوب» وهو عبارة عن متجر الكتروني يعرض منتجات مميزة لأسلوب جديد في العمل وللحياة.

من جهة أخرى، ذكر الرشيدي أن «ترايب» أطلقت فيديو كليب حمود الخضر باسم «مثل كل يوم»، حيث يهدف الكليب الى عشق الأحلام والاستمرارية في بحث الفرص.

تجدر الاشارة الى ان ترايب هي مكان عمل لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع، ويعتبر المكان المناسب للعمل وصناعة شبكة علاقة لتنمية الأفكار التجارية للمبادرين، حيث تسعى الشركة الى تغيير طريقة عمل نمط الناس وجمعهم في مكان واحد من خلال خلق بيئة تسرع الانتاجية والابتكار والتعاون.

