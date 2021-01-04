«المركزي»: 8 بنوك استوفت متطلبات «آيزو 2013: 27001»

مال وأعمال

انطلاقا من حرص بنك الكويت المركزي على تطوير العمل المصرفي في الكويت وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي ظل الحاجة الى تحقيق أعلى درجات الكفاءة في نظم ادارة أمن المعلومات وتعزيز كفاءة العمل ووسائل الأمان الخاصة بالضوابط والسياسات والاجراءات المطبقة في هذا المجال، وذلك ضمن اطار متطلبات الأمن السيبراني التي حددها بنك الكويت المركزي لوحدات الجهاز المصرفي الكويتي، حصل عدد من البنوك الكويتية على شهادة المعيار العالمي آيزو 2013: 27001 لنظم ادارة أمن المعلومات.

جاء ذلك في بيان صحافي لبنك الكويت المركزي أشار فيه الى أن هذا المعيار يعد أحد أبرز المعايير الدولية التي تنظم آلية بناء السياسات والاجراءات الخاصة بأمن المعلومات وتطبيقها، بما تتحقق معه المواصفات اللازمة لتعزيز حماية مراكز البيانات والمعلومات في القطاع المصرفي، كما يسهم تطبيق هذا المعيار في تطوير ومراقبة نظم الحماية المطبقة من خلال دراستها وتقييم أهميتها وتقدير المخاطر المتوقعة وتقديم الحلول التقنية أو التشغيلية التي تسهم بدورها في ادارة المخاطر بفعالية وكفاءة.

ونوه البيان الى أن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك برقان والبنك التجاري وبنك بوبيان والبنك الأهلي الكويتي والبنك الأهلي المتحد وبنك الكويت الدولي (KIB)، جميعها قد استوفت متطلبات شهادة المعيار العالمي آيزو 2013: 27001، وجدير بالذكر أن من بينها بنوك سبق لها الحصول على هذه الشهادة وقامت بتجديدها أخيراً، كما أن باقي البنوك الكويتية تعكف على استيفاء متطلبات الشهادة في القريب العاجل. وأكد بنك الكويت المركزي حرصه الدائم على تطوير النظم والبنى التحتية الرقمية على مستوى القطاع المصرفي وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية، وتبني أفضل السياسات والممارسات العالمية التي تساهم في تعزيز فعالية نظم التشغيل للارتقاء بمستوى الأداء في كل مجالات العمل المصرفي والمالي في الكويت.

