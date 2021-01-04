«ممنوع السباحة».. لافتات بلا رقابة

Sunday النهار

رغم الجهود التي تبذلها قوة الإطفاء والمسعفون وبقية الجهات الحكومية المعنية لإنقاذ رواد البحر ومحبي السباحة من الغرق، فإن عدداً غير قليل من المواطنين يلقون حتفهم بعد ان تتقاذفهم الأمواج أو يلقي بهم تيار المياه في مكان بعيد. الظاهرة آخذة في الازدياد، وأصبحت تستدعي تدخلاً رسمياً يحمي رواد الشواطئ ويبعد عنهم السوء قبل وقوعه من باب ان الوقاية. من أسباب الغرق خير من انتشال الجثث والبحث عن المفقودين. ولعل أولى خطوات العلاج وأيسرها وأسهلها تتمثل في تزويد الشواطئ بالمنقذين والمسعفين لمواجهة أي طارئ، وتقديم العون لمن تحمله الأمواج الهادرة ولا يستطيع معها المقاومة أو السباحة إلى بر الامان، خصوصاً صغار السن والمراهقين الذين لا يدركون خطورة البحر، ومصير من يدخل إليه بغير الاحترازات الكافية. إن وجود هؤلاء المنقذين والمسعفين سوف يحد - من دون أدنى شك- من محالات الغرق التي بدأت تتكرر في أزمنة متقاربة، فضلاً عن بث الطمأنينة في نفوس محبي الشواطئ وهواة السباحة المبتدئين. وهناك شيء آخر لابد من الإشارة إليه وتسليط الأضواء عليه وهو ان بعض الشواطئ مكتوب على جنباتها ممنوع السباحة ومع ذلك يسبح فيها الكبار والصغار من غير أن يجدوا من يمنعهم أو يحاسبهم أو يوقعهم تحت طائلة القانون. إن لافتة ممنوع السباحة لا تكفي وحدها ليتحقق المنع، بل لابد من المراقبة والمتابعة والمحاسبة، فالقوانين واللوائح لا وزن لها إذا لم يتم تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع.

الخلاصة هي أن تفعيل اللوائح وتطبيق القانون ومعاقبة المتجاوزين، تم تزويد جميع الشواطئ بالمسعفين والمنقذين وغيرهم، كل ذلك سيكون له أثر كبير في حفظ الأرواح من الغرق، وحماية السباحين الهواة الصغار من الضياع.

