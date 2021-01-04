الأمير: التضامن العربي والخليجي لمواجهة تحديات المنطقة

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في قصر يمامة الشيخ د. أحمد الناصر وزير الخارجية حيث اطلع سموه على نتائج الجولة التي قام بها لعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حاملا رسائل خطية من سموه.

وقد أعرب سمو أمير البلاد عن ارتياحه لنتائج الجولة متطلعا سموه بتفاؤل إلى اللقاء المبارك الذي سيجمعه بإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز روح الأخوة والتضامن العربي والخليجي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

الى ذلك، قام مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر بتسليم رسالة خطية من سموه إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد سلم مبعوث سموه الرسالة الخطية إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.

كما قام الناصر بتسليم رسالة خطية من سموه إلى أخيه عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. والتقى الناصر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض على هامش زيارته الرسمية إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة. تم خلال اللقاء استعراض آخر الترتيبات التي تقوم بها (الأمانة العامة) للإعداد لأعمال القمة القادمة في دورتها الـ 41 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون والمزمع عقدها في مدينة العلا هذا الأسبوع.

