قمة «العُلا».. عهد جديد

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أكد سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد تفاؤله بانعقاد القمة الخليجية الـ41 في العلا بالمملكة العربية السعودية غدا، معربا عن ارتياحه لنتائج جولة مبعوث سموه، وزير الخارجية الشيخ

د. أحمد الناصر الى عدد من دول الخليج.

وفيما اكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمبعوث سمو الأمير ان دعم التضامن العربي نهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية، فقد قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. نايف الحجرف ان انعقاد قمة العلا يؤكد حرص القادة في الحفاظ على مجلس التعاون كمنظومة متماسكة.... (طالع ص22).

واعرب سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد عن تفاؤله باللقاء المبارك الذي سيجمعه بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز روح الاخوة والتضامن العربي والخليجي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. كما اعرب سمو الأمير عن ارتياحه لنتائج الجولة التي قام بها مبعوث سموه وزير الخارجية د. أحمد الناصر الى عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه الجمعة الماضية في قصر يمامة الشيخ د. احمد الناصر حيث اطلع سموه على نتائج الجولة التي قام بها لعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حاملا رسائل خطية من سموه.

الى ذلك اكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ.

معربا عن خالص التقدير والدعم للجهود الكويتية الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة العربية المنشودة. وقال في بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي في بيان ان ذلك جاء عقب تلقي السيسي رسالة خطية من سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بشأن المساعي والجهود الكويتية لتحقيق المصالحة العربية نقلها وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر.

وفي هذا السياق اكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف امس ان مجلس التعاون يخطو بثبات نحو العقد الخامس من مسيرة التعاون المباركة. وقال الحجرف بمناسبة انعقاد القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون غدا الثلاثاء ان انعقاد الدورة في العلا التاريخية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم يؤكد حرص القادة في الحفاظ على مجلس التعاون كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات.

وأعرب عن الامل في ان تسفر قرارات القمة بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدما الى الأمام تعزيزا لأمن واستقرار دول المجلس والذي هو كل لا يتجزأ وتحقيقا لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.