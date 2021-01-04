تعليق الرحلات إلى بريطانيا ووزير الصحة ينصح بعدم السفر

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أعلنت الادارة العامة للطيران عن تعليق الرحلات التجارية المباشرة من والى المملكة المتحدة اعتبارا من الرابعة من فجر يوم الاربعاء المقبل وحتى اشعار آخر وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية.

الى ذلك استعاد مطار الكويت الدولي نشاطه التجاري بعد رفع الحظر وتوقف حركة الطيران فيه ما يقارب عشرة ايام بوصول ومغادرة 148 رحلة خلال يومي السبت والاحد، بعد انتهاء قرار إغلاق المنافذ الذي استمر 10 أيام لإجراءات صحية احترازية.

واكد مصدر مطلع في الطيران المدني أن عدد الرحلات القادمة والمغادرة التي واكبت فتح المجال الجوي يوم السبت كانت 67 رحلة من والى المطار، حيث وصلت 30 رحلة الى الكويت، فيما غادرت 37 رحلة الى وجهات عدة.

وقال إن عدد الرحلات المغادرة والقادمة إلى مطار الكويت بلغ يوم أمس الأحد 81 رحلة حيث غادرت 46 رحلة ووصلت 35 من جهات عدة، مشيرا إلى ان أكثر الركاب كانوا قادمين من دبي واسطنبول.

من جهته قال وزير الصحة الشيخ د. باسل إن الوزارة تتابع تطور انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا وسوف تتخذ الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار الفيروس داخل البلاد داعيا المواطنين الى الحد من السفر واقتصاره على الحالات الضرورية.