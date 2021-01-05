ميلان حافظ على المقدمة

دوليه

بقيت زعامة الدوري الإيطالي ومدينة ميلانو للفريق الأحمر والأسود في مستهل العام الجديد، وذلك بعد فوز ميلان على مضيفه بينيفينتو 2-0 رغم النقص العددي في صفوفه أول من امس في المرحلة السادسة عشرة التي شهدت فوزا كبيرا لخصمه المقبل يوفنتوس حامل اللقب على ضيفه أودينيزي 4-1 بفضل ثنائية وتمريرة للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ودخل ميلان، الباحث عن استعادة أمجاد الماضي والفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2011 قبل أن يحتكره يوفنتوس طيلة تسعة مواسم متتالية، الى لقائه وبينيفينتو الذي يشرف عليه هدافه السابق فيليبو إنزاغي، وهو في المركز الثاني بعدما تربع جاره اللدود إنتر على الصدارة موقتا باكتساحه ضيفه كروتوني 6-2.

ورغم استمرار غياب النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لعدم تعافيه تماما من إصابة تعرض لها في الفخذ خلال مواجهة نابولي (3-1) في 22 نوفمبر، بدأ ميلان مباراته وبينيفينتو بأفضل طريقة بعد تقدمه في الدقيقة 15 عبر ركلة جزاء نفذها العاجي فرانك كيسيي نتيجة خطأ في المنطقة المحرمة من اليساندرو تويا على الكرواتي أنتي ريبيتش.

لكن بدأ الشك يشق طريقه الى الفريق الذي لم يذق طعم الهزيمة في آخر 12 مرحلة من الموسم الماضي، وذلك بعد اضطراره لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 33 بعد طرد أليساندرو تونالي لخطأ قاس على الروماني أرتور يونيتسا.

ورغم الهجمات المكثفة لأصحاب الأرض نجح فريق المدرب ستيفانو بيولي في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول، ثم تنفس الصعداء في مستهل الشوط الثاني بعدما عزز النتيجة بهدف جميل للبرتغالي رافايل لياو إثر تمريرة من ريبيتش (48).

وبقيت النتيجة على حالها حتى النهاية، ليحقق ميلان فوزه الحادي عشر، مستعيدا الصدارة بفارق نقطة أمام جاره اللدود إنتر الذي واصل بدوره مسلسل انتصاراته المتتالية التي وصلت الى ثمانية، وذلك بفوز كاسح على ضيفه كروتوني 6-2 بفضل ثلاثية للأرجنتيني لاوتارو مارتينيس. وسيختبر ميلان جديته بالمنافسة حين يلتقي غدا على أرضه مع يوفنتوس، لكن مدربه بيولي رفض مقولة أن هذه المواجهة ستحدد مصير الموسم بالقول «اعتقد بأنها ستكون مباراة رائعة بين فريقين في أفضل مستوياتهما». وعلى «أليانز ستاديوم»، بدأ يوفنتوس العام الجديد بشكل أفضل من نهاية 2020، وذلك بفوزه على ضيفه أودينيزي 4-1. ورفع يوفنتوس رصيده الى 24 نقطة في المركز الخامس بعد فوزه على أودينيزي. وبالهدف السابع للبوسني إدين دجيكو في الدقيقة 73، حسم روما مواجهته مع ضيفه سمبدوريا بصعوبة 1-0، متمسكا بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة. واستهل أتالانتا العام الجديد بأفضل طريقة بحسمه مواجهته مع ساسوولو، مفاجأة الموسم، باكتساحه 5-1. ورفع أتالانتا رصيده الى 25 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ساسوولو عند 26 نقطة وتراجع الى المركز السادس لصالح نابولي الذي بات رابعا بفوزه على مضيفه كالياري 4-1.

