بايرن قلب الطاولة على ماينتس

دوليه

استعاد بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني أول من أمس بـ»ريمونتادا»، بعدما قلب تأخره بهدفين أمام ماينتس إلى اكتساح 5-2 بينها ثنائية للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في المرحلة الرابعة عشرة من البوندسليغا، في حين فاز بوروسيا دورتموند أيضاً على فولفسبورغ 2-0. ورفع بايرن رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب، متخطياً لايبزيغ الذي تمتّع بها موقتاً بـ31 نقطة، فيما تجمد رصيد ماينتس عند 6 نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير. وسجل لبايرن جوشوا كيميتش (51)، لوروا سانيه (56)، نيكلاس زوله (70)، وليفاندوفسكي (76 من ركلة جزاء، و80)، فيما سجل جوناثان بوركاردت (32) وألكسندر هاك (44) هدفي ماينتس. وكاد ماينتس يفجر مفاجأة عندما باغت أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل عن طريق الشاب بوركاردت الذي انفرد بالحارس مانويل نوير وسدد كرة يسارية قوية في الشباك (32). وقبل نهاية الشوط الأول، ضاعف ماينتس النتيجة برأسية المدافع هاك (44). لكن بايرن قلب الطاولة في الشوط الثاني بإعصار أهداف، فقلص الفارق في الدقيقة 51 عن طريق كيميتش العائد من إصابة في الركبة، قبل خمس دقائق من معادلة سانيه للنتيجة (56). وعاد البافاريون للتقدم في الدقيقة 70 بهدف لزوله بعد إلغاء هدف بداعي التسلل، قبل أن يختتم أفضل لاعب في العالم ليفاندوفسكي مهرجان الأهداف بثنائية (76 من ركلة جزاء و80). واعتبر مدرب بايرن هانزي فليك في حديث لشبكة «سكاي» أنه «حققنا الفوز بفضل عقليتنا. الخصوم يبذلون كل شيء ضدنا ويذهبون إلى أقصى حدودهم». وبدوره، صحح بوروسيا دورتموند مساره بهدفين نظيفين على ضيفه فولفسبورغ، ليمحي خسارته المفاجئة أمام اونيون برلين (1-2) في المرحلة الأخيرة لعام 2020، ويرتقي إلى المركز الرابع. واستعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات بهذا الفوز الذي سيعطيه دفعة معنوية كبيرة لكي يعود إلى المنافسة مجدداً. وسجل هدفي دورتموند السويسري مانويل أكانجي (66) والإنكليزي جايدون سانشو (90+1). وشهدت المباراة عودة النجم النروجي الشاب إرلينغ هالاند الى صفوف دورتموند بعد غيابه قرابة شهر عن الملاعب بسبب الإصابة. ودخل هالاند بديلاً في الدقيقة 81، بعدما غاب عن آخر اربع مباريات في البوندسليغا وسبع في جميع المسابقات إثر تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية مطلع ديسمبر.وتعتبر عودة هالاند مهمة جداً للفريق الذي عانى بغيابه من سوء النتائج حيث اكتفى بفوز واحد في الدوري (قبل مياراة اليوم) مقابل تعادل وهزيمتين.